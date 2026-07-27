Βίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στο Σιάτλ: 3 νεκροί – Συνελήφθη ένας ύποπτος, αναζητείται ακόμη ένας

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή (26/7) σε φεστιβάλ φαγητού κοντά στο Space Needle στο Σιάτλ. Ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό στο Seattle Centre, ενώ ένας δεύτερος ύποπτος διαφεύγει και αναζητείται από τις αρχές. Το περιστατικό, που καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο, προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους.

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Διεθνή Νέα

Πυροβολισμοί στο Σιάτλ
ΦΩΤΟ: (Ken Lambert / The Seattle Times)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού κοντά στο Space Needle στο Σιάτλ την Κυριακή (26/7).
  • Ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό στο Seattle Centre, ενώ ένας δεύτερος ύποπτος διέφυγε και αναζητείται ακόμη από την αστυνομία.
  • Το σκηνικό περιγράφηκε ως «απόλυτο χάος» από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή των πυροβολισμών και τον πανικό που επικράτησε.

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού κοντά στο Space Needle στο Σιάτλ την Κυριακή (26/7).

Σιάτλ: Πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού – Δείτε βίντεο

Η δήμαρχος της πόλης Κέιτι Γουίλσον δήλωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό στο Seattle Centre, το οποίο φιλοξενούσε το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle όλο το Σαββατοκύριακο όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί γύρω στις 18:00 τοπική ώρα.

Ένας δεύτερος ύποπτος διέφυγε από το σημείο και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, πρόσθεσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Τάιρον Ντέιβις. Είπε ότι πιστεύεται ότι οι ύποπτοι πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον.

Δύο θάνατοι επιβεβαιώθηκαν επί τόπου, ενώ ένα άτομο πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα δίχρονο αγόρι, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένας από τους παρευρισκόμενους δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το σκηνικό ήταν «απόλυτο χάος» μετά τους πυροβολισμούς.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί

H στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο από έναν άνδρα την ώρα που παρουσίαζε τα προϊόντα του στην κάμερα.

Εκείνη τη στιγμή άκουσε τους πυροβολισμούς και έτρεξε να σωθεί ενώ καταγράφηκαν και οι εικόνες πανικούς που επικράτησαν.

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