Λέσβος: Κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης – Τα αιτήματά τους

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Σε κινητοποίηση – παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης καλεί σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 10.30 π.μ. η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου (ΟΑΣΛ), καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο του Λιμανιού Μυτιλήνης το προηγούμενο διάστημα διεκδικώντας μέτρα προστασίας και επιβίωσης λόγω του αφθώδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές του νησιού.

«Στα πρόσωπα του προέδρου, του γραμματέα της ΟΑΣΛ και των άλλων συνδικαλιστών συναδέλφων μας, που κατηγορούνται γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν, κατηγορείται ο κάθε βιοπαλαιστής αγρότης – κτηνοτρόφος που προσπαθεί να ζήσει με αξιοπρέπεια και να σώσει το βιος του» σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Τα αιτήματα

Η Ομοσπονδία διεκδικεί:

• Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατωθούν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας και αποζημίωση για τα αμνοερίφια που έμειναν αδιάθετα λόγω μη λειτουργίας των σφαγείων.

• Πλήρη ενημέρωση για την πορεία των αποζημιώσεων του γάλακτος είτε αυτό παραδόθηκε στα τυροκομεία είτε οδηγήθηκε προς καταστροφή.

• Επιδότηση όλων των ζωοτροφών.

• Τώρα να στελεχωθεί πλήρως η Κτηνιατρική Υπηρεσία με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και στελέχωση των τοπικών κτηνιατρείων. Αυτή η υποστελέχωση είναι που άνοιξε την πόρτα στη νόσο. Αυτή η υποστελέχωση είναι που κρατάει τα σφαγεία κλειστά.

• Υποχρεωτικές απολυμάνσεις στο λιμάνι και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου με ευθύνη της Περιφέρειας και του κράτους, όλο το 24ωρο.

• Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος.

• Πάγωμα σε όλες τις οφειλές σε τράπεζες, εφορία και ζωοτροφές. Κανένας κτηνοτρόφος να μην πληρώσει δόση όσο το νησί είναι σε καραντίνα. Κάλυψη των εισφορών σε ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ από το κράτος.

• Εμβολιασμός. Να εφαρμοστεί από τις κρατικές υπηρεσίες με επιστημονικό σχέδιο και να καλυφθούν πλήρως από το κράτος οι όποιες επιπτώσεις υπάρξουν απ’ αυτό.

• Όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων.