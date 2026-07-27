Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του

Ως μία από τις ειδεχθέστερες των τελευταίων ετών χαρακτηρίζεται από τις Αρχές , η δολοφονία του γνωστού δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του μέσα σε λίμνη αίματος. Δράστης ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε το στυγερό έγκλημα. Θύμα και θύτης είχαν μια περιστασιακή γνωριμία, την κατάληξη της οποίας δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς.

Της ΣΟΦΙΑΣ ΓΑΛΑΝΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας (20/7/2026), όταν ο Σταύρος Γεωργίου, βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα εστίασης, συγκεκριμένα σε φούρνο που λειτουργεί και ως καφέ στην πλατεία Βικτωρίας στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί φαίνεται πως συναντήθηκε με τον 28χρονο Αιγύπτιο. Μετά πήγαν σε μπαρ στην οδό Πιπίνου και όταν ολοκληρώθηκε η έξοδος,, οι δυο τους πήγαν μαζί στο δικηγορικό γραφείο του θύματος που βρίσκεται στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, το οποίο ο άτυχος 73χρονος είχε διαμορφώσει κατάλληλα ώστε να διαμένει σε αυτό τα περισσότερα βράδια της εβδομάδας.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο Σταύρος Γεωργίου στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε κοντινό πάρκινγκ και κατόπιν εισήλθε με τον 28χρονο στην πολυκατοικία όπου βρισκόταν το γραφείο του. Εκεί διαπράχθηκε το άγριο έγκλημα.

Ο 28χρονος χτύπησε με τόσο μένος τον γνωστό δικηγόρο, που έπειτα αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς είχε τραυματίσει το χέρι του. Στο νοσοκομείο δήλωσε ψεύτικα στοιχεία, δέχθηκε ιατρική φροντίδα και μετά πήγε στο σπίτι ενός φίλου του όπου και διανυκτέρευσε. Έκτοτε κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τη σύλληψή του.

Τραγική ειρωνεία

Την επόμενη ημέρα, στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του Σταύρου Γεωργίου εκτυλίχθηκε ένα πραγματικό δράμα. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο ποινικολόγος και ο αδελφός του είχαν προγραμματίσει την ανακαίνιση του οικογενειακού τάφου των γονιών τους, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Ετσι, την Τρίτη, όπως είχε κανονιστεί, ο αδελφός και οι δύο κόρες του ποινικολόγου βρέθηκαν στον χώρο του νεκροταφείου για να επιθεωρήσουν τις εργασίες και, επί τη ευκαιρία, να τελέσουν ένα τρισάγιο στη μνήμη της γιαγιάς της οικογένειας, που είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο. Ομως, ο Σταύρος Γεωργίου δεν ήταν εκεί.

Οι δίδυμες κόρες του άρχισαν να ανησυχούν και κάλεσαν στο τηλέφωνο τη γνωστή ψυχολόγο και στενή οικογενειακή τους φίλη, Χρυσούλα Μαυράκη. «Ο μπαμπάς δεν απαντά!», της είπαν, με την ψυχολόγο να προσπαθεί να τις καθησυχάσει. «Κάποιες φορές, τα μεσημέρια, ο Σταύρος έπεφτε για ύπνο στο γραφείο για να ξεκουραστεί και έβαζε το κινητό στο αθόρυβο. Πίστεψα ότι κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί και είπα στα κορίτσια να μην ανησυχούν», λέει στη Realnews η Χρ. Μαυράκη.

Λίγη ώρα μετά, όμως, η ανησυχία των θυγατέρων του Σταύρου Γεωργίου, κορυφώθηκε. Το απόγευμα μετέβησαν σε σπίτι φίλης τους και έπειτα, καθώς ο πατέρας τους εξακολουθούσε να μην απαντά, αποφάσισαν να επισκεφθούν το γραφείο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με τη συνοδεία ενός ενήλικα. Φτάνοντας εκεί, τα κορίτσια άνοιξαν το γραφείο, με τη βοήθεια του θυρωρού που είχε αντικλείδι, αντικρίζοντας τον πατέρα τους νεκρό.

«Ο Σταύρος ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας, ένας πολύ ικανός ποινικολόγος, ένας ευαίσθητος και καλός φίλος», λέει η Χρ. Μαυράκη. Αμέσως, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα. Η σορός του δικηγόρου βρέθηκε στο πάτωμα, γυμνή και σε εμβρυακή στάση με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ήταν εξαρχής σίγουροι ότι είχαν να κάνουν με ένα ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα, με προσωπικά κίνητρα.

Τα συμπεράσματα των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό, ήταν σοκαριστικά: ο Σταύρος Γεωργίου κατέληξε έπειτα από ιδιαίτερα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία αποδείχθηκαν μοιραία. Οι ιατροδικαστές εκτίμησαν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε αμβλύ αντικείμενο ή χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του θύματος σε έπιπλα.

Αυτό είναι κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Αιγύπτιος, όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών. Ο 28χρονος, υποστηρίζει ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο. Οπως ανέφερε στους αστυνομικούς, το μοιραίο βράδυ είχε συναντηθεί σε κοινή παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου και οι δύο άνδρες κατανάλωσαν αλκοόλ. Ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, όμως κατά τη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Εκεί, σύμφωνα με την εκδοχή του 28χρονου, ο Σταύρος Γεωργίου του είπε να συνευρεθούν. Ο Αιγύπτιος τότε του ζήτησε χρήματα. «Να δω τα λεφτά πρώτα», είπε χαρακτηριστικά και τότε, όπως ισχυρίστηκε, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή.

Παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον 73χρονο δικηγόρο, χτυπώντας του επανειλημμένα το κεφάλι στον τοίχο και στα έπιπλα του γραφείου, προκαλώντας του βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες.

Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε στο δάπεδο, αφού πήρε από το γραφείο ένα λάπτοπ, το οποίο, όπως είπε, πούλησε στο κέντρο της Αθήνας. Αρνήθηκε, όμως, ότι πήρε το κινητό του δικηγόρου, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Αρνήθηκε επίσης ότι αφαίρεσε χρήματα από το γραφείο. Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι ίσως πήρε το κινητό για να δυσχεράνει τις έρευνες της Αστυνομίας.

Τα ίχνη

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω της ανάλυσης του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή και κυρίως της κάμερας που βρίσκεται στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου.

«Κλειδί» αποτέλεσε συγκεκριμένο βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο δικηγόρος να κατευθύνεται προς το γραφείο του, ενώ ο δράστης τον ακολουθεί διακριτικά σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια οι δυο τους μπαίνουν μαζί στην πολυκατοικία.

Η ταυτοποίηση του δράστη επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς στον χώρο του γραφείου βρέθηκε πλήθος αποτυπωμάτων, μεταξύ αυτών και του Αιγυπτίου. Ο 28χρονος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τον συνέλαβαν στα όρια του αυτοφώρου, ενώ περπατούσε επί της οδού Αχαρνών. Προηγουμένως, τον αναζήτησαν σε πολλά σπίτια, καθώς δεν είχε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας και τελικά τον εντόπισαν στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα.

Κατά τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος, αρνιόταν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο η στάση του άλλαξε όταν οι αστυνομικοί τού παρουσίασαν τα επιβαρυντικά στοιχεία και ομολόγησε την πράξη του, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, όπου αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία.

Βιασμός ανήλικης

Ο 28χρονος είναι γνωστός στις Αρχές και σεσημασμένος. Οπως αποδείχθηκε, βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα. Είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα το 2023, το οποίο απορρίφθηκε. Το 2024 κατέθεσε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε. Η τελεσίδικη απόφαση του επιδόθηκε στα τέλη του 2025.

Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά βιασμό ανήλικης, τον οποίο είχε διαπράξει δύο χρόνια πριν μαζί με άλλους αλλοδαπούς άνδρες. Οταν ενεργοποιήθηκε το ένταλμα, οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στον Αλιμο, καθώς εκεί είχε δηλώσει διεύθυνση κατοικίας, που ήταν ωστόσο ψεύτικη, με αποτέλεσμα να παραμένει ασύλληπτος και να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας.

Ετσι, παρότι το όνομά του περιλαμβάνεται σε καταγγελία και έρευνα για τον βιασμό ανήλικης από το 2024 και παρότι είχε εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης, ο 28χρονος δεν έχει λογοδοτήσει ακόμα γι’ αυτό το σοβαρό έγκλημα. Μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεπράχθη το έγκλημα.

Οι μεγάλες υποθέσεις του ποινικολογου και η βόμβα στο γραφείο του

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν ένας μάχιμος δικηγόρος που σχεδόν καθημερινά έδινε το «παρών» στα δικαστήρια. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας παραστάθηκε σε δεκάδες δίκες, μερικές από τις οποίες άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ήταν αυτή της «17 Νοέμβρη», όπου συμμετείχε ως συνήγορος πολιτικής αγωγής εκπροσωπώντας την οικογένεια του αστυφύλακα Χρήστου Μάτη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1984.

Λίγα χρόνια αργότερα, ανέλαβε μία από τις πιο δύσκολες υποθέσεις της καριέρας του, την υπεράσπιση του 13χρονου βασικού κατηγορουμένου για την εξαφάνιση και τη δολοφονία του 11χρονου Αλεξ Μεσχισβίλι στη Βέροια.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε επιλέξει ιδιαίτερα επιθετική υπερασπιστική γραμμή, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της προανακριτικής διαδικασίας και υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του, είχε δεχθεί πιέσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του. Μαζί με τη συνάδελφό του Ελίζα Βόζεμπεργκ είχαν φτάσει μέχρι τον Αρειο Πάγο, ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες για τον τρόπο διεξαγωγής της ανάκρισης.

Το 2015, εκπροσώπησε τη μητέρα της τετράχρονης Αννυ, στην υπόθεση που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, όταν αποκαλύφθηκε ότι το παιδί είχε δολοφονηθεί και τεμαχιστεί από τον ίδιο του τον πατέρα.

Όσοι παρακολούθησαν εκείνη τη δίκη θυμούνται πόσο φορτισμένος ήταν, καθώς δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν αναφερόταν στα στοιχεία της δικογραφίας. Η υπόθεση της Άννυ αποτέλεσε ακόμη έναν σταθμό σε μια πορεία που περιελάμβανε δεκάδες υποθέσεις ανθρωποκτονιών, ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος, πολλές εξ αυτών μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα τελευταία χρόνια ο Σταύρος Γεωργίου, είχε και έντονη δημόσια παρουσία. Ήταν από τους δικηγόρους που εμφανίζονταν συχνά σε τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, σχολιάζοντας σχεδόν κάθε μεγάλη ποινική υπόθεση: από την υπόθεση Κουφοντίνα και τη δίκη Λιγνάδη, έως τη δολοφονία της Καρολάιν και τη δίκη Λυγγερίδη.

Εμπρηστικός μηχανισμός

Ωστόσο, η ενασχόλησή του με πολύκροτες υποθέσεις είχε και κόστος. Το 2009, το δικηγορικό του γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Το περιστατικό δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, ενώ ουδέποτε αποδείχθηκε σύνδεσή του με συγκεκριμένη υπόθεση που χειριζόταν.

Γι’ αυτή την επίθεση μίλησε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντας πώς είχε γλιτώσει, καθώς 10 λεπτά πριν από την έκρηξη, που προκάλεσε ζημιά σε τέσσερεις ορόφους του κτιρίου, κατά τύχη είχε αποχωρήσει.

Πίσω πάντως από τον μαχητικό ποινικολόγο που δεν «μασούσε» τα λόγια του όταν καλείτο να εκφράσει την άποψή του για διάφορες πολύκροτες υποθέσεις, υπήρχε ένας άνθρωπος που απέφευγε να εκθέτει την προσωπική του ζωή. Ήταν πατέρας δίδυμων κοριτσιών, 16 ετών, στα οποία είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

Τα μεγάλωσε με τη βοήθεια της μητέρας του, την οποία υπεραγαπούσε. Ο θάνατός της τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν μια μεγάλη απώλεια τόσο για τον ίδιο όσο και για τα κορίτσια του, καθώς αυτή ήταν η μάνα που στάθηκε δίπλα τους από τους πρώτους μήνες της ζωής τους.