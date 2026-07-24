Σταύρος Γεωργίου: Το βίντεο-ντοκουμέντο με τον δολοφόνο να βγαίνει από το γραφείο του ποινικολόγου με το λάπτοπ στο χέρι – Απολογείται τη Δευτέρα

Το κατώφλι των ανακριτικών αρχών προκειμένου να απολογηθεί θα διαβεί την ερχόμενη Δευτέρα (27/7) ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε την Πέμπτη (23/7) ενώπιον του εισαγγελέα και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα μας.

Τι έχει υποστηρίξει ο δράστης έως τώρα

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει ο δράστης έως τώρα, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ με το θύμα, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε έντονη διαφωνία. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή τον χτύπησε πάνω σε έπιπλα του γραφείου, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το βίντεο που τον «έκαψε»

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του θύματος. Ο κατηγορούμενος αφαίρεσε το laptop του ποινικολόγου και στη συνέχεια το πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας, πριν μεταβεί σε νοσοκομείο για να του φροντίσουν το σπασμένο του χέρι. Είναι ενδεικτικό πώς αυτό είναι ένα από τα βίντεο-ντοκουμέντο που «έκαψαν» τον δράστη.

«Πήγαινα από εδώ και από εκεί, δεν ήξερα πού να πάω» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς των Ανθρωποκτονιών, όταν τον ρώτησαν τι έκανε μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το Mega.

Το παρελθόν του 28χρονου

Ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα το 2023, το οποίο απορρίφθηκε. Το 2024 κατέθεσε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025.

Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, 2 χρόνια πριν.