Μαίρη Λίντα: Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

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Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου λένε το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, τιμώντας τη μακρόχρονη πορεία και την ανεκτίμητη προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, στον Άγιο Ανδρέα, όπως ήταν η επιθυμία της, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με τα λόγια των οικείων της να αποτυπώνουν την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνευσε κατά τη διάρκεια της ζωής και της καλλιτεχνικής της διαδρομής.

Η Μαίρη Λίντα αφήνει πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη, με τραγούδια που σημάδεψαν εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν το κοινό, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο της.

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