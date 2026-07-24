Μαίρη Λίντα: Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου λένε το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, τιμώντας τη μακρόχρονη πορεία και την ανεκτίμητη προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, στον Άγιο Ανδρέα, όπως ήταν η επιθυμία της, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με τα λόγια των οικείων της να αποτυπώνουν την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνευσε κατά τη διάρκεια της ζωής και της καλλιτεχνικής της διαδρομής.
Η Μαίρη Λίντα αφήνει πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη, με τραγούδια που σημάδεψαν εποχές και συνεχίζουν να συγκινούν το κοινό, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο της.
Δείτε φωτογραφίες: