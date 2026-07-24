Χρήστος Θηβαίος: Πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί τη συναυλία μας

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Νέα διάσταση στην υπόθεση που προέκυψε γύρω από τη συναυλία της 29ης Ιουλίου στο προαύλιο της Πινακοθήκης Λάρισας δίνει ο Χρήστος Θηβαίος.

Με δημόσια δήλωσή του, ο γνωστός καλλιτέχνης ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του δεν έχουν καμία σχέση με πολιτικό φορέα που, όπως αναφέρει, επιχείρησε να συνδέσει επικοινωνιακά την εκδήλωση με τη δράση του.

Παράλληλα, τονίζει ότι η πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στη συναυλία προήλθε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας πως αρνούνται να αποτελέσουν μέρος πολιτικών αντιπαραθέσεων ή κομματικών σκοπιμοτήτων.

Δείτε την αφίσα που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η ανάρτηση που έγινε στα social media του Χρήστου Θηβαίου

Καλησπέρα σας,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας!

Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!

Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές.