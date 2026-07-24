Βίντεο: 20χρονος ντυμένος… Spider-Man «έσωσε» άνδρα με αναπηρικό αμαξίδιο – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Ένας 20χρονος άνδρας, ντυμένος Spider-Man, βοήθησε έναν άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο να διασχίσει με ασφάλεια μια πολυσύχναστη λεωφόρο στο Άρκανσας των ΗΠΑ. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, έγινε viral στο διαδίκτυο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την τοπική αστυνομία, προκαλώντας θετικές αντιδράσεις.

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Διεθνή Νέα

Spiderman αναπηρικό αμαξίδιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έναν απρόσμενο «σύμμαχο» βρήκε ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο που δυσκολευόταν να διασχίσει λεωφόρο έξι λωρίδων στις ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας, ντυμένος… Spider-Man, βγήκε από το αυτοκίνητό του και έσπευσε να τον βοηθήσει. Η αστραπιαία επέμβαση του 20χρονου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, κάνοντας τον γύρο του διαδυκτίου.
  • Ο Κρίστοφερ Χέλενταλ φορούσε ακόμη τη στολή του Spider-Man από μια εκδήλωση υπερηρώων όταν εντόπισε τον άνδρα ακινητοποιημένο στη μέση της κυκλοφορίας. Χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, έτρεξε προς το μέρος του και ώθησε γρήγορα το αναπηρικό αμαξίδιο για να διασχίσει τη λεωφόρο, λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης.
  • Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δημοσιεύτηκε από την τοπική αστυνομία, η οποία ευχαρίστησε τον Χέλενταλ για την πράξη του. Η ανάρτηση στο Facebook προκάλεσε αίσθηση, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Στα 7 χρόνια μου στο τμήμα δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

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Έναν απρόσμενο «σύμμαχο» βρήκε ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο που δυσκολευόταν να διασχίσει λεωφόρο έξι λωρίδων στο Άρκανσας των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας, ντυμένος… Spider-Man, βγήκε από το αυτοκίνητό του και έσπευσε να τον βοηθήσει.

Η αστραπιαία επέμβαση του 20χρονου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, κάνοντας τον γύρο του διαδυκτίου.

Το βίντεο που έγινε viral

Ο Κρίστοφερ Χέλενταλ φορούσε ακόμη τη στολή του Spider-Man από μια εκδήλωση με θέμα τους υπερήρωες στο πάρκο όπου εργάζεται, όταν την Τρίτη εντόπισε τον άνδρα ακινητοποιημένο στη μέση της κυκλοφορίας.

Χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, βγήκε από το κόκκινο όχημά του που περίμενε στο φανάρι και έτρεξε προς το μέρος του.

«Σε έχω», του είπε.


Ο Χέλενταλ ώθησε γρήγορα το αναπηρικό αμαξίδιο για να διασχίσει τη λεωφόρο, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης και ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα.

Μιλώντας στο Associated Press, ο 20χρονος περιέγραψε εκείνες τις στιγμές. «Ένιωθα την αδρεναλίνη μέσα μου», δήλωσε ο Χέλενταλ.

«Απλώς σκεφτόμουν: “Φοράω αυτή τη στολή, θα είναι αρκετά αστείο”», πρόσθεσε.


Αμέσως αφού μετέφερε τον άνδρα με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά του δρόμου, έτρεξε πίσω στο Jeep του που εμπόδιζε την κυκλοφορία, «επειδή το φανάρι έγινε πράσινο πολύ γρήγορα».

Η αντίδραση της αστυνομίας

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Τζόουνσμπορο και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την τοπική αστυνομία, η οποία ευχαρίστησε τον Χέλενταλ που βοήθησε τον άνδρα να διασχίσει με ασφάλεια τη διάβαση πεζών.

Η ανάρτηση του Αστυνομικού Τμήματος του Τζόουνσμπορο στο Facebook προκάλεσε αίσθηση, συγκεντρώνοντας γρήγορα δεκάδες χιλιάδες «likes».

Η Σάλι Σμιθ, εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Τζόουνσμπορο, δήλωσε αναφερόμενη στο βίντεο: «Στα 7 χρόνια μου στο τμήμα δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».


Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του ατόμου που χρησιμοποιούσε το αναπηρικό αμαξίδιο.

Ένας φανατικός θαυμαστής του Spider-Man

Ο Χέλενταλ, ο οποίος ζει στο Λέικ Σίτι, ανατολικά του Τζόουνσμπορο, δήλωσε ότι ήταν πάντα θαυμαστής του Spider-Man.

Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον αείμνηστο Σταν Λι, τον άνθρωπο που έφερε επανάσταση στα κόμικς και βοήθησε να δημιουργηθούν κέρδη δισεκατομμυρίων για το Χόλιγουντ, εισάγοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες στους υπερήρωες της Marvel, όπως ο Spider-Man.

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