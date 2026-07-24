Βίντεο: 20χρονος ντυμένος… Spider-Man «έσωσε» άνδρα με αναπηρικό αμαξίδιο – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

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Έναν απρόσμενο «σύμμαχο» βρήκε ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο που δυσκολευόταν να διασχίσει λεωφόρο έξι λωρίδων στο Άρκανσας των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας, ντυμένος… Spider-Man, βγήκε από το αυτοκίνητό του και έσπευσε να τον βοηθήσει.

Η αστραπιαία επέμβαση του 20χρονου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, κάνοντας τον γύρο του διαδυκτίου.

Το βίντεο που έγινε viral

Ο Κρίστοφερ Χέλενταλ φορούσε ακόμη τη στολή του Spider-Man από μια εκδήλωση με θέμα τους υπερήρωες στο πάρκο όπου εργάζεται, όταν την Τρίτη εντόπισε τον άνδρα ακινητοποιημένο στη μέση της κυκλοφορίας.

Χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, βγήκε από το κόκκινο όχημά του που περίμενε στο φανάρι και έτρεξε προς το μέρος του.

«Σε έχω», του είπε.



Ο Χέλενταλ ώθησε γρήγορα το αναπηρικό αμαξίδιο για να διασχίσει τη λεωφόρο, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης και ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα.

Μιλώντας στο Associated Press, ο 20χρονος περιέγραψε εκείνες τις στιγμές. «Ένιωθα την αδρεναλίνη μέσα μου», δήλωσε ο Χέλενταλ.

«Απλώς σκεφτόμουν: “Φοράω αυτή τη στολή, θα είναι αρκετά αστείο”», πρόσθεσε.

A driver dressed as Spider-Man jumped out of his car to help a man in a wheelchair cross the street at a busy intersection in Jonesboro, Arkanasas. pic.twitter.com/ePglY6RXX6 — Eyewitness News (@ABC7NY) July 23, 2026



Αμέσως αφού μετέφερε τον άνδρα με ασφάλεια στην απέναντι πλευρά του δρόμου, έτρεξε πίσω στο Jeep του που εμπόδιζε την κυκλοφορία, «επειδή το φανάρι έγινε πράσινο πολύ γρήγορα».

Η αντίδραση της αστυνομίας

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Τζόουνσμπορο και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την τοπική αστυνομία, η οποία ευχαρίστησε τον Χέλενταλ που βοήθησε τον άνδρα να διασχίσει με ασφάλεια τη διάβαση πεζών.

Η ανάρτηση του Αστυνομικού Τμήματος του Τζόουνσμπορο στο Facebook προκάλεσε αίσθηση, συγκεντρώνοντας γρήγορα δεκάδες χιλιάδες «likes».

Η Σάλι Σμιθ, εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Τζόουνσμπορο, δήλωσε αναφερόμενη στο βίντεο: «Στα 7 χρόνια μου στο τμήμα δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».



Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του ατόμου που χρησιμοποιούσε το αναπηρικό αμαξίδιο.

Ένας φανατικός θαυμαστής του Spider-Man

Ο Χέλενταλ, ο οποίος ζει στο Λέικ Σίτι, ανατολικά του Τζόουνσμπορο, δήλωσε ότι ήταν πάντα θαυμαστής του Spider-Man.

Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον αείμνηστο Σταν Λι, τον άνθρωπο που έφερε επανάσταση στα κόμικς και βοήθησε να δημιουργηθούν κέρδη δισεκατομμυρίων για το Χόλιγουντ, εισάγοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες στους υπερήρωες της Marvel, όπως ο Spider-Man.