«Πάμε, Pancake»: Διάσημη θαλάσσια χελώνα επέστρεψε στον Ατλαντικό με GPS στο καβούκι της – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην ακτή του Κόνι Άιλαντ στη Νέα Υόρκη, όταν μια σπάνια θαλάσσια χελώνα, που λίγους μήνες νωρίτερα είχε βρεθεί παγωμένη και παράλυτη, επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον υπό τις επευφημίες δεκάδων παιδιών.

Η διάσωση και η ανάρρωση της «Pancake» προσφέρουν μια πολύτιμη ανάσα ελπίδας για ένα από τα πιο απειλούμενα είδη του πλανήτη.

Από το χείλος του θανάτου στο ανοιχτό πέλαγος

Η Pancake, μια θαλάσσια χελώνα του είδους Kemp’s Ridley, προχώρησε αργά προς το νερό, πραγματοποιώντας μερικές στάσεις στη σύντομη διαδρομή της για να ατενίσει το νέο της μέλλον στην ελευθερία.

«Πάμε Pancake! Μπορείς να τα καταφέρεις!», φώναζαν τα παιδιά στην παραλία.

Άλλοι, κρατώντας χειροποίητα πλακάτ υποστήριξης, φώναζαν ρυθμικά: «Pancake, Pancake, Pancake!».

Στην παραλία για να παρακολουθήσουν την επιστροφή της χελώνας στο σπίτι της συγκεντρώθηκαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (DEC), το υπουργείο Εξωτερικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (DOS), την Εταιρεία Διατήρησης Θαλάσσιας Ζωής του Ατλαντικού (AMSEAS), την Εταιρεία Διατήρησης Άγριας Ζωής (WCS), περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι αξιωματούχοι.

Η Δρ. Μάια Όστιν, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα New York Bight της Εταιρείας Διατήρησης Άγριας Ζωής, δήλωσε στο Popular Science: «Είναι [η απελευθέρωση] σημαντική επειδή πρόκειται για ένα απειλούμενο είδος».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Pancake αγγίζει ανοιχτά νερά από τις 22 Νοεμβρίου, όταν ξεβράστηκε παγωμένη στις ακτές του Κέιπ Κοντ.

Η Pancake υπέφερε από υποθερμία, η οποία ουσιαστικά την είχε παραλύσει, κάτι που θα αποτελούσε θανατική καταδίκη για την ίδια, αν δεν είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ενυδρείο της Νέας Αγγλίας για τις πρώτες βοήθειες.

Οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι η χελώνα, βάρους 5 κιλών, ήταν ηλικίας μεταξύ 2 και 5 ετών — ένας πραγματικός «νεοσσός», αν αναλογιστεί κανείς ότι το προσδόκιμο ζωής του είδους φτάνει τα 50 χρόνια.

Το φύλο της παραμένει άγνωστο, καθώς ο προσδιορισμός του θα απαιτούσε αιματολογική εξέταση που δεν ήταν απαραίτητη για την ανάρρωσή της.

Το «πρωινό μενού» και ο κίνδυνος εξαφανίσης

Έπειτα από 10 ημέρες σταθεροποίησης, η Pancake ήταν σε θέση να μεταφερθεί μαζί με άλλες 24 χελώνες του ίδιου είδους στην Εταιρεία Διατήρησης Θαλάσσιας Ζωής του Ατλαντικού (AMSEAS) στο Γουέστχαμπτον Μπιτς, με τη υποστήριξη της Εταιρείας Διατήρησης Άγριας Ζωής/Ενυδρείου της Νέας Υόρκης και άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Όλες οι χελώνες έλαβαν ονόματα εμπνευσμένα από πιάτα πρωινού (εξού και το Pancake) και πέρασαν εβδομάδες λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα για υποθερμία, ανακτώντας τις δυνάμεις τους και αποδεικνύοντας ότι μπορούν πλέον να κυνηγούν μόνες τους γαρίδες και καβούρια.

Η επιβίωσή τους είναι ζωτικής σημασίας για το είδος, το οποίο εντάχθηκε στη λίστα των απειλούμενων ειδών το 1970.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), εκτιμάται ότι υπάρχουν πλέον το πολύ 9.000 ενήλικες θηλυκές χελώνες παγκοσμίως, αν και ο αριθμός αυτός διακυμαίνεται δραματικά κάθε χρόνο.

«Πέντε κιλά pancake ακούγονται πολλά — ίσως λίγο παραπάνω απ’ όσο μπορείς να φας… αλλά αυτό θα πρέπει να μας θυμίζει ότι ενώ είμαστε εκεί έξω, αυτά τα ζώα βρίσκονται στα νερά μας και υπάρχουν φυσικές απειλές», δήλωσε ο Ρομπ ΝτιΤζοβάνι, ιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της AMSEAS.

«Είτε πρόκειται για θαλάσσια απορρίμματα είτε για σκάφη, τείνουμε επίσης να είμαστε ένα μεγάλο μέρος της πρόκλησης για την επιβίωση αυτών των ζώων».

Δορυφορική παρακολούθηση

Πριν από την απελευθέρωση, η Δρ. Όστιν παρατήρησε ότι η Pancake ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και φαινόταν έτοιμη να κολυμπήσει και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η ομάδα του ΝτιΤζοβάνι τοποθέτησε στο καβούκι της Pancake μια συσκευή δορυφορικού εντοπισμού (GPS), η οποία θα καταγράφει την ακριβή τοποθεσία του ζώου κάθε φορά που ανεβαίνει στην επιφάνεια για αέρα — περίπου κάθε πέντε λεπτά.

Το GPS, αξίας 3.500 δολαρίων, αναμένεται να παραμείνει στη θέση του για έως και έξι μήνες πριν πέσει, μια δαπάνη που η AMSEAS αποδέχεται πρόθυμα.

Η Pancake μπορεί να εκμεταλλευτεί τη νέα της ελευθερία κολυμπώντας εκατοντάδες μίλια μακριά, καθώς το είδος είναι γνωστό ότι ταξιδεύει βόρεια μέχρι τη Νέα Σκωτία και νότια μέχρι τις Βερμούδες.

Ωστόσο, μπορεί να επιλέξει να περάσει το καλοκαίρι της στα ανοιχτά του Κόνι Άιλαντ.

Η Pancake είναι η δεύτερη χελώνα Kemp’s Ridley που απελευθερώνεται στα ανοιχτά του Κόνι Άιλαντ, μετά το ταξίδι επιστροφής του «Elton» πέρυσι, και αποτελεί μία από τις 125 θαλάσσιες χελώνες που έχουν εισαχθεί στο Κέντρο Φροντίδας Θαλάσσιων Χελωνών της AMSEAS από το 2020.