Βρετανία: Τραγωδία σε φωτιά σε ζωολογικό κήπο – Κάηκαν όλα τα ζώα, σώθηκε μόνο ένα χελωνάκι – ΒΙΝΤΕΟ

Μια φρικτή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Βρετανία, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε παιδικό κέντρο ψυχαγωγίας που φιλοξενούσε μίνι ζωολογικό κήπο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν όλα τα ζώα. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε τον θάνατο της πλειοψηφίας των ζώων, ωστόσο ένα μικρό χελωνάκι εντοπίστηκε ζωντανό στα αποκαΐδια, αποτελώντας τον μοναδικό επιζώντα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φρικτή τραγωδία καταγράφηκε στη Βρετανία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε μίνι ζωολογικό κήπο, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο σχεδόν όλα τα ζώα.
  • Ανάμεσα στα θύματα της φωτιάς βρίσκονταν σουρικάτες, κουκουβάγιες, εξωτικά ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες, καθώς και ένα εντυπωσιακό φίδι.
  • Ένα μικρό “θαύμα” συνέβη, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν ένα μικρό χελωνάκι να αναπνέει ακόμα κάτω από τα αποκαΐδια, αποτελώντας τον μοναδικό επιζώντα.

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Φρικτή τραγωδία καταγράφηκε στη Βρετανία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δημοφιλές παιδικό κέντρο ψυχαγωγίας, το οποίο φιλοξενούσε και έναν μίνι ζωολογικό κήπο. Δυστυχώς, βρήκαν τον θάνατο σχεδόν όλα τα ζώα.

Η φωτιά ξεκίνησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τις πρώτες πρωινές ώρες στις εγκαταστάσεις του “The Jungle Box“, το οποίο βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Watermill στο Buntingford του Hertfordshire.

Πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Ανάμεσα στα θύματα της φωτιάς βρίσκονταν αξιολάτρευτες σουρικάτες, κουκουβάγιες, εξωτικά ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες, καθώς και ένα εντυπωσιακό φίδι με μήκος που άγγιζε τα πέντε μέτρα.

Μετά την πλήρη κατάσβεση, η πυροσβεστική υπηρεσία του Χέρτφορντσιρ προχώρησε στην οδυνηρή επιβεβαίωση ότι τα περισσότερα ζώα που βρίσκονταν στο κτίριο εκείνη τη μοιραία στιγμή έχασαν τη ζωή τους.

Κι ένα μικρό “θαύμα”

Οι διασώστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πραγματικό θαύμα που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης. Όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι αρχές μέσα από τα social media, κατά τη διάρκεια των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν με τεράστια έκπληξη ένα μικρό χελωνάκι να αναπνέει ακόμα.

Το μικροσκοπικό ερπετό κατάφερε να επιζήσει κάτω από τα αποκαΐδια και τις στάχτες, αποτελώντας τον μοναδικό επιζώντα αυτής της βιβλικής καταστροφής, όπως αναφέρει η Mirror.

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