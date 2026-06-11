Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

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Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην Κερατέα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη θέση Ιερά Μονή Θεοσκέπαστη, ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά την γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Το ανακριτικό Τμήμα της Διοίκησης Ανατολικής Αττικής βρίσκεται στο σημείο της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της.