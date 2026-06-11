Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα, στη θέση Ιερά Μονή Θεοσκέπαστη, οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχείρησαν στο σημείο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές, ενώ το ανακριτικό τμήμα διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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φωτιά Κερατέα
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην Κερατέα.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση Ιερά Μονή Θεοσκέπαστη.
  • Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ το ανακριτικό Τμήμα διερευνά τα αίτια εκδήλωσής της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, στην Κερατέα.

Φωτιά στην Κερατέα – Κοντά στη Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη θέση Ιερά Μονή Θεοσκέπαστη, ενώ στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά την γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Το ανακριτικό Τμήμα της Διοίκησης Ανατολικής Αττικής βρίσκεται στο σημείο της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της.

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