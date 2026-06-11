Τραγωδία στο Μάτι: Να ανακληθεί κάθε τιμητική διάκριση στους αξιωματικούς του ΠΣ που κρίθηκαν ένοχοι, ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων

Την ανάκληση του χαρακτηρισμού «ευδοκίμως διατελέσαντες» και κάθε συναφούς τιμητικής διάκρισης από ανώτατους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν κριθεί ένοχοι για πράξεις και παραλείψεις συνδεόμενες με τον θάνατο και τις σοβαρές μόνιμες βλάβες πολιτών, ζητά με αίτημα του προς κάθε αρμόδιο πολιτειακό και πολιτικό παράγοντα ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων & Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Σε Δελτίο Τύπου του Συλλόγου θυμάτων της τραγωδίας, αναφέρεται ότι: «Η διατήρηση αυτών των τίτλων δεν συνιστά μόνο θεσμική αντίφαση. Συνιστά προσβολή στη μνήμη των νεκρών, στους εγκαυματίες που εξακολουθούν να φέρουν δια βίου τις συνέπειες της καταστροφής, στις οικογένειες τους που επωμίστηκαν ένα αβάσταχτο κόστος, και σε όσους υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Το αίτημα- υπόμνημα απευθύνεται προς:

Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης

Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Τον Υπουργό Εσωτερικών

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Τον Υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας

Τους Αρχηγούς και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων

Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Τον Συνήγορο του Πολίτη

Κάθε αρμόδια Διοικητική, Πειθαρχική και Δικαστική Αρχή

Ο Σύλλογος αναφέρει προς τα πρόσωπα που απευθύνει το αίτημα του, τα εξής :

«Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, Με την παρούσα ζητούμε την άμεση επανεξέταση και ανάκληση του χαρακτηρισμού «ευδοκίμως διατελέσαντες», καθώς και κάθε συναφούς τιμητικής διάκρισης ή τίτλου που απονεμήθηκε σε ανώτατους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι έχουν κριθεί ένοχοι από τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018 και τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, οι οποίες συνδέθηκαν αιτιωδώς με την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την πρόκληση βαρέων μόνιμων σωματικών βλαβών σε πολίτες.Το αίτημα αυτό δεν αφορά μόνο τη νομική διάσταση των καταδικαστικών αποφάσεων. Αφορά πρωτίστως την ασυμβατότητα μεταξύ της διατήρησης ύψιστων τιμητικών διακρίσεων της Ελληνικής Πολιτείας και της αμετάκλητα διαπιστωμένης ευθύνης προσώπων για γεγονότα που οδήγησαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ο χαρακτηρισμός «ευδοκίμως διατελέσας» δεν αποτελεί απλή διοικητική τυπικότητα. Συνιστά ύψιστη θεσμική αναγνώριση ότι ο αποχωρών αξιωματικός άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ευσυνειδησία, ακεραιότητα, αίσθημα καθήκοντος, σεβασμό προς την αποστολή του Σώματος και πρώτα από όλα προς την προστασία της ανθρώπινης ζωής.Δεν είναι δυνατόν να διατηρείται ή να απονέμεται τέτοιος τιμητικός χαρακτηρισμός σε πρόσωπα που, μέσω αποδεδειγμένης αδράνειας, σοβαρής επιχειρησιακής ανεπάρκειας, εσφαλμένων αποφάσεων, παραλείψεων συντονισμού ή μη εκπλήρωσης του καθήκοντος προστασίας των πολιτών, συνέβαλαν σε τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών και σε μόνιμες σωματικές βλάβες πολιτών.

Η Πολιτεία δεν μπορεί ταυτόχρονα να αναγνωρίζει δικαστικά ευθύνες τέτοιας απαξίας και να διατηρεί σε ισχύ τίτλους που προϋποθέτουν υποδειγματική υπηρεσιακή διαδρομή. Η διατήρηση του χαρακτηρισμού αυτού σε πρόσωπα των οποίων η ενοχή έχει κριθεί αμετάκλητα για πράξεις ή παραλείψεις συνδεόμενες με τον θάνατο και τη βαριά σωματική βλάβη δεκάδων πολιτών προσβάλλει ευθέως το κύρος των θεσμών, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και την ίδια την έννοια της κρατικής τιμητικής αναγνώρισης.Ιδίως στην περίπτωση των καταδικασθέντων ανώτατων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018, η αμετάκλητη πλέον κρίσητης Δικαιοσύνης, η οποία διαμορφώθηκε με την από 04 Ιουνίου 2025 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και επικυρώθηκε οριστικά με την από 28 Μαΐου 2026 απόφαση του Αρείου Πάγου, καθιστά επιβεβλημένη την άμεση θεσμική ανάκληση των τίτλων «ευδοκίμως διατελέσας» και «Επίτιμος Αρχηγός».Ο εγκληματικός τραγικός απολογισμός των πράξεων και παραλείψεων τους πουκρίθηκαν δικαστικά αφορά:

• 120 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 111 απανθρακώθηκαν ή κατέληξαν στα νοσοκομεία εξαιτίας των εγκαυμάτων τους και 9 πνίγηκαν, ενώ μεταξύ των νεκρών ήταν 11 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 13 ετών και 5 νέοι άνθρωποι ηλικίας έως 30 ετών.

• 57 ανθρώπους που υπέστησαν εγκαύματα και σοβαρές μόνιμες βλάβες, πολλοί εκ των οποίων, ύστερα από πολύμηνες ή πολυετείς νοσηλείες και αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, ζουν σήμερα με βαριές αναπηρίες και έντονο μετατραυματικό στρες. Η διατήρηση αυτών των τίτλων δεν συνιστά μόνο θεσμική αντίφαση. Συνιστά προσβολή στη μνήμη των νεκρών, στους εγκαυματίες που εξακολουθούν να φέρουν δια βίου τις συνέπειες της καταστροφής, στις οικογένειες τους που επωμίστηκαν ένα αβάσταχτο κόστος, και σε όσους υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, υπονομεύει την αξιοπιστία των θεσμών, ενισχύει το αίσθημα ατιμωρησίας στη δημόσια διοίκηση και αποδυναμώνει το μήνυμα λογοδοσίας που οφείλει να εκπέμπει η Πολιτεία. Ειδικότερα, ανακύπτει το εύλογο ερώτημα: Μπορούν αξιωματικοί να διατηρούν τον τίτλο του «ευδοκίμως διατελέσαντος» όταν έχουν κριθεί αμετάκλητα ένοχοι για πράξεις και παραλείψεις που συνδέθηκαν όχι μόνο με τον θάνατο και τις μόνιμες βλάβες δεκάδων ανθρώπων, αλλά και με συμπεριφορές που στρέφονταν κατά της διερεύνησης της ίδιας αυτής τραγωδίας, χωρίς δε ίχνος μεταμέλειας; Εάν η απάντηση είναι καταφατική, τότε ο τίτλος αυτός παύει να αποτελεί διάκριση ήθους, ευθύνης και υπηρεσιακής αξιοπρέπειας και μετατρέπεται σε ένα κενό διοικητικό προνόμιο, αποκομμένο από κάθε έννοια λογοδοσίας.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:

1. Την άμεση διοικητική και θεσμική ανάκληση του χαρακτηρισμού «ευδοκίμως διατελέσαντες», καθώς και κάθε συναφούς τιμητικής διάκρισης ή τίτλου, από τους ανώτατους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος που ήταν εν ενεργεία κατά την 23η Ιουλίου 2018, καταδικάστηκαν για την τραγωδία της Ανατολικής Αττικής και αποστρατεύτηκαν με βαθμό Στρατηγού εν αποστρατεία ή και με τον τίτλο του Επίτιμου Αρχηγού.

2. Την εξέταση, ανάκληση και μη χορήγηση αντίστοιχων τιμητικών διακρίσεων σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ένας αξιωματικός έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα, ή φέρει αποδεδειγμένες πειθαρχικές ευθύνες, για πράξεις ή παραλείψεις συνδεόμενες με απώλεια ανθρώπινης ζωής, βαριά σωματική βλάβη ή σοβαρή προσβολή του δημοσίου συμφέροντος.

3. Τη θεσμοθέτηση διαφανούς, υποχρεωτικής και τακτικής διαδικασίας επανελέγχου της διατήρησης τιμητικών τίτλων και διακρίσεων όταν προκύπτουν μεταγενέστερα καταδικαστικές αποφάσεις ή σοβαρά πειθαρχικά ευρήματα.

4. Την πλήρη ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων και της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απονομής, διατήρησης και ανάκλησης του χαρακτηρισμού «ευδοκίμως διατελέσας» και των συναφών τιμητικών τίτλων. Η τιμή προϋποθέτει ευθύνη. Και όπου η Δικαιοσύνη έχει αμετάκλητα διαπιστώσει ευθύνες τέτοιας βαρύτητας, η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις διατήρησης των ανώτατων αυτών διακρίσεων. Η απόδοση τιμών από την Ελληνική Πολιτεία, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη λογοδοσία, τη δικαιοσύνη και, κυριότερα, από τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».