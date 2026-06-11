Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία: 5 νεκροί, 69 τραυματίες – Στο στόχαστρο τρένα, σταθμοί και πλοία

Νέα μαζική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με πλήγματα που άφησαν πίσω τους πέντε νεκρούς και 69 τραυματίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν για ακόμη μία φορά κρίσιμες υποδομές μεταφορών.

Σύμφωνα με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia, ρωσικά drones έπληξαν επιβατική αμαξοστοιχία και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σούμι.

Νεκρός εργαζόμενος σε σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο

Ένας εργαζόμενος των ουκρανικών σιδηροδρόμων σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πλήγμα σε αμαξοστάσιο μηχανών στην πόλη Κονοτόπ της περιφέρειας Σούμι.

Ο διευθυντής λειτουργίας της Ukrzaliznytsia, Ολεξάντρ Περτσόβσκι, δήλωσε ότι τα drones τύπου Shahed εκτοξεύθηκαν από περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης μετά την ενεργοποίηση των αεροπορικών συναγερμών.

Την προηγούμενη ημέρα, drone ίδιου τύπου έπληξε την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της Σούμι. Αν και καταρρίφθηκε πάνω από το κτίριο του σταθμού, συντρίμμια έπεσαν σε επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Σούμι–Ραχίβ. Η οροφή του τελευταίου βαγονιού τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο επιβάτες και προσωπικό είχαν ήδη μεταφερθεί σε καταφύγια και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σχεδόν 1.000 επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές

Η Ukrzaliznytsia κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει να στοχοποιεί σκόπιμα πολιτικές υποδομές και εργαζομένους που διατηρούν τη λειτουργία της χώρας.

Όπως αναφέρει, από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί 983 επιθέσεις κατά σιδηροδρομικών υποδομών, ενώ ορισμένες γραμμές στην ανατολική και νότια Ουκρανία έχουν ήδη αντικατασταθεί από δρομολόγια λεωφορείων λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων και της απειλής από drones.

221 drones και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander και 221 drones. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν 195 drones, ωστόσο 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δύο πύραυλοι κατάφεραν να πλήξουν στόχους σε εννέα διαφορετικές τοποθεσίες.

Στην περιφέρεια Σούμι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, ενώ στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι τραυματίστηκαν. Στην πόλη Παβλοχράντ ακόμη 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των τελευταίων ωρών.

Πλήγματα από το Χάρκοβο έως την Οδησσό

Στην περιφέρεια Χερσώνας ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, μετά από επιθέσεις σε 38 οικισμούς.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ ένας 34χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε σε επίθεση drone εναντίον κατοικίας, ενώ μία 68χρονη γυναίκα τραυματίστηκε.

Στο Χάρκοβο, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς η πόλη και ακόμη 21 οικισμοί δέχθηκαν ρωσικά πλήγματα.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ζαπορίζια τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι μετά από επιθέσεις σε 40 οικισμούς, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Επίθεση και σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Ο κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι δύο φορτηγά πλοία με σημαίες Μπαρμπάντος και Παναμά δέχθηκαν επίθεση από drones ενώ κινούνταν στον θαλάσσιο διάδρομο της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν κατά των θαλάσσιων μεταφορών της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα έπληξαν πολιτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές στο νότιο τμήμα της περιφέρειας Οδησσού. Στην περιοχή δεν αναφέρθηκαν θύματα.