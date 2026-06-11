ΕΚΤ: Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης έπειτα από 3 χρόνια

Αύξησε για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2023 τα βασικά επιτόκιά της η ΕΚΤ, όπως αναμένονταν από οικονομολόγους και αναλυτές.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Ειδικότερα, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθεί στο 2,25%, το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,40% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,65% αντίστοιχα. Αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τις 17 Ιουνίου 2026.

Ακόμη η ΕΚΤ αναφέρεται στο θέμα του πληθωρισμού. Όπως επισημαίνεται, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί πως θα καθορίσει τη νομισματική πολιτική, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με το νέο βασικό σενάριο του προσωπικού του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3% το 2026, θα πέσει στο 2,3% το 2027 και στο 2% το 2028.

Για τον δομικό πληθωρισμό (στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων) το βασικό σενάριο προβλέπει πως θα κινηθεί κατά μέσο όρο στο 2,5% το 2026 και το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Σε σχέση με τον Μάρτιο, το προσωπικό του Ευρωσυστήματος έχει ανεβάσει τον πήχη για τον πληθωρισμό για το 2026 και το 2027 λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, η οποία σε κάποιο βαθμό αναμένεται να επηρεάσει τον πληθωρισμό τροφίμων, αγαθών και υπηρεσιών.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας

Μεταξύ άλλων η ΕΚΤ αναφέρεται και στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο στο 0,8% το 2026, στο 1,2% το 2027 και στο 1,5% το 2028.

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