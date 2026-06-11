Κόλπος του Ομάν: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα εμπορικό πλοίο, το δεξαμενόπλοιο «MV Jalveer» με 20μελές Ινδικό πλήρωμα, δέχθηκε πλήγμα στα ανοικτά του Ομάν, μόλις ένα εικοσιτετράωρο έπειτα από ένα άλλο αμερικανικό πλήγμα στο τάνκερ «Settebello». Η επίθεση αυτή σημειώνεται εν μέσω κατάρρευσης της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να επιβεβαιώνουν ότι ακινητοποίησαν το πλοίο για παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Ομάν τάνκερ Jalveer Ινδία
Πηγή: Χ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο πλήγμα δέχθηκε εμπορικό πλοίο με 20μελές πλήρωμα από την Ινδία στα ανοικτά του Ομάν, μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά το θανατηφόρο αμερικανικό πλήγμα σε άλλο δεξαμενόπλοιο.
  • Η επίθεση στο «Jalveer», η τρίτη μέσα σε τέσσερις ημέρες, σημειώνεται καθώς η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει καταρρεύσει. Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι ακινητοποίησε το πλοίο για παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.
  • Η CENTCOM διευκρίνισε ότι αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού «το πλήρωμα απέτυχε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων». Όλοι οι 20 Ινδοί ναυτικοί είναι ασφαλείς.

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Ένα νέο άκρως ανησυχητικό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στο σκηνικό γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, καθώς ένα ακόμη εμπορικό πλοίο με 20μελές πλήρωμα από την Ινδία δέχθηκε πλήγμα στα ανοικτά του Ομάν, μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά το θανατηφόρο αμερικανικό πλήγμα στο δεξαμενόπλοιο «Settebello».

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Η νέα αυτή επίθεση, η τρίτη μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, σημειώνεται σε μια περίοδο που η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει καταρρεύσει πλήρως, μετατρέποντας τις στρατηγικές θαλάσσιες διόδους της περιοχής σε πεδίο ανεξέλεγκτων εχθροπραξιών.

Το χρονικό της επίθεσης στο «Jalveer»

Την Πέμπτη, το «MV Jalveer», ένα δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου, δέχθηκε επίθεση κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 20 Ινδοί ναυτικοί.

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν αντέδρασε άμεσα, αναφέροντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «Ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό που αφορά πλοίο ανοικτά του λιμανιού Σινάς του Ομάν, νωρίτερα σήμερα [11 Ιουνίου 2026]. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και συντονιζόμαστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες λεπτομέρειες».


Επιβεβαιώνοντας το συμβάν, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ναυτικών Ινδίας (FSUI), Μανότζ Γιαντάβ, δήλωσε στην εφημερίδα The Hindu: «Οι λεπτομέρειες καταφθάνουν, αλλά το πλοίο έχει δεχθεί επίθεση. Έχει ινδικό πλήρωμα».

Νέο πλήγμα από τις ΗΠΑ

Πηγή από τη ναυτιλιακή βιομηχανία που επικαλείται το The Hindu επεσήμανε ότι, όπως και το «Settebello», το «Jalveer» ήταν αγκυροβολημένο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν.

«Υποψιαζόμαστε ότι πρόκειται για άλλη μια επίθεση από τις αμερικανικές δυνάμεις. Δεν γνωρίζουμε γιατί στοχοποιούν πλοία που είναι αγκυροβολημένα σύμφωνα με τις δικές τους οδηγίες», ανέφερε στην ιστοσελίδα.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) εξέδωσε προειδοποίηση, αναφέροντας: «Η UKMTO έλαβε αναφορά για περιστατικό 21 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Σοχάρ, στο Ομάν. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι σε δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα».


Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε και επίσημα την επίθεση με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας: «Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν στις 11:20 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) στις 10 Ιουνίου, αφού το πλοίο παραβίασε τον αποκλεισμό κατά του Ιράν επιχειρώντας να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο, αποτελώντας το τρίτο εμπορικό πλοίο που ακινητοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις αυτή την εβδομάδα».


Όπως διευκρίνισε η CENTCOM, ένα αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε δύο πυραύλους Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού προηγουμένως «το πλήρωμα απέτυχε επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων».

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