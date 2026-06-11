Ιράν: Καταγγέλλει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και απειλεί με αντίποινα – «Άνευ σημασίας η εκεχειρία»

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Σε μια δραματική ανακοίνωση που εκμηδενίζει κάθε διπλωματική προσπάθεια εκτόνωσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε την Πέμπτη τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο έδαφός του, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον τορπίλισε στην πράξη την υφιστάμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Τεχεράνη, επικαλούμενη το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, προειδοποίησε με άμεσα αντίποινα για την εξουδετέρωση των αμερικανικών βάσεων.

Καταγγελία για «τρομοκρατικό καθεστώς»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εξέδωσε μια ανακοίνωση σε ιδιαίτερα οξύ τόνο, καταδικάζοντας τα αμερικανικά πλήγματα στην ιρανική επικράτεια και κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Στην επίσημη τοποθέτησή του, το ιρανικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «καταδικάζει σθεναρά τα εγκλήματα του τρομοκρατικού καθεστώτος των ΗΠΑ» έπειτα από αυτό που περιέγραψε ως «μαζική επιθετικότητα εναντίον του Ιράν».

Η Τεχεράνη έσπευσε να συμπληρώσει ότι η ευθύνη για τις επερχόμενες συνέπειες βαραίνει αποκλειστικά την «κυβερνώσα ελίτ» της Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων της διεθνούς κοινότητας, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις συνιστούν μια «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» και του διεθνούς δικαίου που διέπει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ενέργειες αυτές «κατέστησαν την κατάπαυση του πυρός πρακτικά άνευ σημασίας».

Προειδοποίηση προς τα γειτονικά κράτη και «νόμιμη άμυνα»

Η ανακοίνωση του Ιράν δεν περιορίστηκε μόνο στις ΗΠΑ, αλλά στράφηκε και εναντίον των χωρών της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ανοιχτά τα κράτη της περιοχής να μην επιτρέψουν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν το έδαφος ή τους πόρους τους για τη διεξαγωγή επιθέσεων.

Καταλήγοντας, το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε τις προθέσεις του για το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι το Ιράν «τονίζει την αποφασιστικότητά του να εξουδετερώσει την προέλευση και την πηγή των επιθετικών επιθέσεων», επικαλούμενο αυτό που χαρακτήρισε ως «αναφαίρετο δικαίωμά του για νόμιμη άμυνα».