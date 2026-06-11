Προκλήσεις από την Άγκυρα: Στο στόχαστρο η αμυντική συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου – «Έχουμε τη δύναμη να δώσουμε ισχυρή απάντηση»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κρεσέντο της τουρκικής προκλητικότητας, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να βάζει αυτή τη φορά στο στόχαστρο την πρόσφατη αμυντική συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης ναυτικής άσκησης «Denizkurdu-II» (Θαλασσόλυκος), η Άγκυρα εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο και απορρίπτοντας παράλληλα τις καταγγελίες για την παρενόχληση του αεροσκάφους του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Αντιδράσεις για τη συμφωνία Γαλλίας – Κύπρου

Σύμφωνα με το Kanal 6 Haber, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη συμφωνία για το «Καθεστώς Καθεστώτος Δυνάμεων» (SOFA) που υπεγράφη μεταξύ του Παρισιού και της Λευκωσίας, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε μια ιδιαιτέρα επιθετική ανακοίνωση, ισχυριζόμενο ότι η Γαλλία δεν διαθέτει καθεστώς «εγγυήτριας δύναμης» στο νησί.

Στην επίσημη τοποθέτησή του, το τουρκικό υπουργείο αναφέρει: «Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που στοχεύει στην αποσταθεροποίηση και την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Γαλλίας, η οποία δεν έχει καθεστώς εγγυητή στην Κύπρο, και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, η οποία στοχεύει στην μονομερή αλλαγή της ευαίσθητης ισορροπίας στο νησί και αγνοεί τη βούληση και τα κυρίαρχα ίσα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, είναι αντίθετη με τις Συμφωνίες της Κύπρου του 1960 και το διεθνές δίκαιο».

«Αυτά και παρόμοια βήματα, τα οποία στερούνται οποιασδήποτε νομιμότητας και των οποίων οι συνέπειες δεν έχουν εξεταστεί προσεκτικά, θα μπορούσαν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού».

Η Άγκυρα συνέχισε προβάλλοντας εκ νέου το αναθεωρητικό της αφήγημα περί «συμφερόντων της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ».

«Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της “ΤΔΒΚ” δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας έναντι της Τουρκίας. Ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα και να εγγυόμαστε την ασφάλεια της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο ισχυρή απάντηση σε εχθρικές στάσεις που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Άρνηση της Άγκυρας για την παρενόχληση του ελληνικού αεροσκάφους

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιχείρησε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα περί παρενόχλησης του αεροσκάφους που μετέφερε τον Έλληνα ΥΠΑΜ.

Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, η Άγκυρα έκανε λόγο για «οργανωμένες προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων θυματοποίησης» και κατηγόρησε την ελληνική πλευρά για παραβιάσεις.

«Οι οργανωμένοι και σκόπιμοι προκλητικοί ισχυρισμοί που δημοσιεύθηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και κοινοποιήθηκαν σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που διατείνονται ότι “τουρκικά αεροσκάφη παρενόχλησαν τον Έλληνα υπουργό Άμυνας και αεροσκάφος που μετέφερε Ευρωπαίους υπουργούς”, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”, αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και εμπλέκονται σε δραστηριότητες που περιστασιακά συνιστούν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της “ΤΔΒΚ”».

Σχετικά με το συμβάν, η τουρκική πλευρά υποστήριξε: «Στις 7 Ιουνίου, τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που κινούνταν στη διαδρομή Ελλάδα-Ελληνοκυπριακή Διοίκηση παραβίασαν τον εναέριο χώρο της “ΤΔΒΚ”, προκαλώντας την άμεση απογείωση δύο αεροσκαφών F-16 που στάθμευαν στην “ΤΔΒΚ” σε υπηρεσία επιφυλακής και αντίδρασης. Τα αεροσκάφη μας επιχείρησαν εντός του εναέριου χώρου της “ΤΔΒΚ”, δεν παραβίασαν τον ελληνοκυπριακό εναέριο χώρο και δεν παρενόχλησαν τα προαναφερθέντα αεροσκάφη. Οι απόπειρες και οι δηλώσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας αντίληψης θυματοποίησης, η οποία αυξάνει την ένταση και έχει προκλητικό χαρακτήρα, είναι απαράδεκτες».

Επίδειξη ισχύος από το κατάστρωμα του TCG Anadolu

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από τον υποναύαρχο Ζεκί Ακτούρκ, εκπρόσωπο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης που έλαβε χώρα πάνω στο «TCG Anadolu», το οποίο έπλεε στα ανοικτά της Αττάλειας.

Ο Ακτούρκ έδωσε λεπτομέρειες για την άσκηση «Denizkurdu-II», η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτική κινητοποίηση της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι διεξάγεται ταυτόχρονα σε Μαύρη Θάλασσα, Μαρμαρά, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή 125 πλοίων, 60 εναέριων μέσων και 18.000 στελεχών από όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Ανακοίνωσε μάλιστα πως μεταξύ 12 και 14 Ιουνίου, 32 τουρκικά πολεμικά πλοία θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε 19 λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων και των κατεχομένων της Κύπρου, ενώ υπογράμμισε τη χρήση εγχώριων οπλικών συστημάτων, όπως η τορπίλη «AKYA» και ο κατευθυνόμενος πύραυλος «Atmaca».

Αντιδράσεις για τη Μέση Ανατολή

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου εξέφρασε την ανησυχία της Άγκυρας για τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στην περιοχή, καλώντας όλες τις πλευρές σε «διπλωματικές λύσεις».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το ως τη «μεγαλύτερη πηγή αστάθειας στην περιοχή» λόγω των επιχειρήσεων στη Γάζα και τον Λίβανο, και ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα εναντίον του.