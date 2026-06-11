Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος που παρενόχλησε δύο ανήλικες μέσα σε αστικό λεωφορείο

Ένας 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών μέσα σε αστικό λεωφορείο. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά, στον Βαρδάρη, με αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.
  • Ο δράστης φέρεται να θώπευσε μια 16χρονη και να άγγιξε μια συνομήλική της μέσα σε αστικό λεωφορείο.
  • Το περιστατικό συνέβη στον Βαρδάρη, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά, με τους αστυνομικούς να περνούν άμεσα χειροπέδες στον 38χρονο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, ο 38χρονος επέβαινε σε λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών όπου και φέρεται να θώπευσε μια 16χρονη και να άγγιξε μια συνομήλική της. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, το περιστατικό έγινε όταν το λεωφορείο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά, στον Βαρδάρη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον 38χρονο.

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