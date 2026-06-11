Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πριν από λίγο τα θέματα που έπεσαν στα εξεταζόμενα μαθήματα που είναι τα εξής: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Μπείτε εδώ για να δείτε τα θέματα

Δείτε εδώ τα θέματα για τις Ηλεκτρικές Μηχανές

Δείτε εδώ τα θέματα για τις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Δείτε εδώ τα θέματα για τη Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Δείτε εδώ τα θέματα για τις Ναυτικές Μηχανές