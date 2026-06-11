Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που «έπεσαν» στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας.
  • Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πριν από λίγο τα θέματα που έπεσαν στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  • Τα μαθήματα ειδικότητας ήταν Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πριν από λίγο τα θέματα που έπεσαν στα εξεταζόμενα μαθήματα που είναι τα εξής: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Μπείτε εδώ για να δείτε τα θέματα

Δείτε εδώ τα θέματα για τις Ηλεκτρικές Μηχανές

Δείτε εδώ τα θέματα για τις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Δείτε εδώ τα θέματα για τη Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Δείτε εδώ τα θέματα για τις Ναυτικές Μηχανές

 

 

 

 

 

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