Κόλπος του Ομάν: 3 Ινδοί ναυτικοί νεκροί από αμερικανικό πλήγμα στο τάνκερ «Settebello»

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Σοβαρούς διπλωματικούς τριγμούς στις σχέσεις Ινδίας και ΗΠΑ προκαλεί ο θάνατος τριών Ινδών ναυτικών, μετά το στρατιωτικό πλήγμα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά του Ομάν.

Η κυβέρνηση της Ινδίας αντέδρασε άμεσα και σε έντονο ύφος, προχωρώντας στην επίσημη κλήση του Αμερικανού επιτετραμμένου στο Νέο Δελχί, Τζέισον Μιξ, για να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιμένει ότι το πλοίο μετέφερε παράνομα ιρανικό πετρέλαιο και αγνόησε τις στρατιωτικές προειδοποιήσεις.

Τα θύματα της επίθεσης

Όπως μετέδωσαν εγχώρια ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, δύο Ινδοί ναυτικοί σκοτώθηκαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο πετρελαιοφόρο «Settebello», η οποία σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν το βράδυ της Τρίτης.

There are better measures that could save the lives of seafarers instead of direct attacks on ships — especially when everyone onboard is known to be Indian and foreign nationals.

Someone must take responsibility. Seafarers’ lives should not be put at stake due to geopolitical… pic.twitter.com/nqDgpvDbKS — FSUI (@FSUIINDIA) June 10, 2026



Επικαλούμενο τον Μανότζ Γιαντάβ, γενικό γραμματέα της Ένωσης Ναυτικών Ινδίας (FSUI), το δημοσίευμα κατονόμασε τα δύο από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην επίθεση: πρόκειται για τον Αντίτια Σάρμα, δόκιμο καταστρώματος, και τον Σιβάναντ Τσαουράσιγια, μηχανικό.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πρώτος μηχανικός, Πατνάλα Σουρές, παραμένει μέχρι στιγμής αγνοούμενος.

Ωστόσο, ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονόβαλ, επιβεβαίωσε ότι και οι τρεις αγνοούμενοι Ινδοί ναυτικοί έχουν σκοτωθεί.

It is deeply unfortunate to learn of the tragic incident aboard the Palau-flagged MT Settebello. Sadly, three Indian seafarers initially reported missing are now confirmed dead after bodies have been located and identified. This is a profound loss to our maritime family. The… — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 11, 2026

Η θέση του αμερικανικού στρατού

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα «ακριβείας» στο τάνκερ «Settebello», καθώς αυτό διέσχιζε τον Κόλπο του Ομάν το βράδυ της Τρίτης.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced that U.S. forces have disabled the eighth ship in support of the U.S. naval blockade of Iran last night at 11:14pm E.T. by firing on the Palau-flagged motor tanker ‘Settebello’ in the Gulf of Oman following the vessel’s refusal to… pic.twitter.com/qfEQzWT6Bq — OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026



Το αμερικανικό επιτελείο ισχυρίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και ότι «το πλήρωμα απέτυχε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων».