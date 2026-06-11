Κόλπος του Ομάν: 3 Ινδοί ναυτικοί νεκροί από αμερικανικό πλήγμα στο τάνκερ «Settebello»

Σοβαρούς διπλωματικούς τριγμούς στις σχέσεις Ινδίας και ΗΠΑ προκαλεί ο θάνατος τριών Ινδών ναυτικών, έπειτα από αμερικανικό πλήγμα εναντίον του δεξαμενόπλοιου «Settebello» στα ανοικτά του Ομάν. Η Ινδία διαμαρτύρεται έντονα, ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν ότι το πλοίο μετέφερε παράνομα ιρανικό πετρέλαιο και αγνόησε τις προειδοποιήσεις.

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Διεθνή Νέα

Ινδία τάνκερ Settebello
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρούς διπλωματικούς τριγμούς στις σχέσεις Ινδίας και ΗΠΑ προκαλεί ο θάνατος τριών Ινδών ναυτικών, μετά το στρατιωτικό πλήγμα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά του Ομάν.
  • Η κυβέρνηση της Ινδίας αντέδραξε άμεσα και σε έντονο ύφος, προχωρώντας στην επίσημη κλήση του Αμερικανού επιτετραμμένου στο Νέο Δελχί, Τζέισον Μιξ, για να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της.
  • Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα «ακριβείας» στο τάνκερ «Settebello», ισχυριζόμενη ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και αγνόησε τις στρατιωτικές προειδοποιήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοβαρούς διπλωματικούς τριγμούς στις σχέσεις Ινδίας και ΗΠΑ προκαλεί ο θάνατος τριών Ινδών ναυτικών, μετά το στρατιωτικό πλήγμα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον δεξαμενόπλοιου στα ανοικτά του Ομάν.

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Η κυβέρνηση της Ινδίας αντέδρασε άμεσα και σε έντονο ύφος, προχωρώντας στην επίσημη κλήση του Αμερικανού επιτετραμμένου στο Νέο Δελχί, Τζέισον Μιξ, για να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιμένει ότι το πλοίο μετέφερε παράνομα ιρανικό πετρέλαιο και αγνόησε τις στρατιωτικές προειδοποιήσεις.

Τα θύματα της επίθεσης

Όπως μετέδωσαν εγχώρια ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, δύο Ινδοί ναυτικοί σκοτώθηκαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο πετρελαιοφόρο «Settebello», η οποία σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν το βράδυ της Τρίτης.


Επικαλούμενο τον Μανότζ Γιαντάβ, γενικό γραμματέα της Ένωσης Ναυτικών Ινδίας (FSUI), το δημοσίευμα κατονόμασε τα δύο από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην επίθεση: πρόκειται για τον Αντίτια Σάρμα, δόκιμο καταστρώματος, και τον Σιβάναντ Τσαουράσιγια, μηχανικό.


Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πρώτος μηχανικός, Πατνάλα Σουρές, παραμένει μέχρι στιγμής αγνοούμενος.

Ωστόσο, ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονόβαλ, επιβεβαίωσε ότι και οι τρεις αγνοούμενοι Ινδοί ναυτικοί έχουν σκοτωθεί.

Η θέση του αμερικανικού στρατού

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστήριξε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα «ακριβείας» στο τάνκερ «Settebello», καθώς αυτό διέσχιζε τον Κόλπο του Ομάν το βράδυ της Τρίτης.


Το αμερικανικό επιτελείο ισχυρίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και ότι «το πλήρωμα απέτυχε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων».

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