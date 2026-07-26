Ιστορική απόφαση της UNESCO: Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Σημειώνεται πως ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού.

Υπενθυμίζεται πως περίπου 50.000 επισκέπτες ανεβαίνουν στον Όλυμπο κάθε χρόνο. Για τους τοπικούς φορείς η ένταξη του στον κατάλογο της UNESCO αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και προειδοποίηση αφού θα μπορούσε να ενισχύσει την προστασία απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις από την τουριστική ανάπτυξη και την κλιματική κρίση. Βάσει της διεθνούς σύμβασης της UNESCO, τα μνημεία που εγγράφονται στον κατάλογο αποκτούν καθεστώς προστατευόμενης περιοχής.

Ο «τόπος των αθανάτων» όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938, προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του.

Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως Απόθεμα Βιόσφαιρας ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με Προεδρικό Διάταγμα.