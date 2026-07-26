Συγκλονίζει οικογενειακό δράμα στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε το νεκρό παιδί της στην αγκαλιά της για περισσότερες από 24 ώρες

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΛΑΜΙΑ ΝΕΚΡΟΣ 24ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονίζει οικογενειακό δράμα στη Λαμία, όπου ένας 24χρονος βρέθηκε νεκρός στην αγκαλιά της 69χρονης μητέρας του, η οποία τον κρατούσε για πάνω από ένα 24ωρο.
  • Ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, μετά από περίεργες κλήσεις από τη μητέρα, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία βρήκε τη γυναίκα αγκαλιά με το νεκρό παιδί της.
  • Η γυναίκα οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική, ενώ αναζητούνται άλλοι συγγενείς για τη σορό του 24χρονου και τη φροντίδα της μητέρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πίσω από την είδηση θανάτου ενός 24χρονου στη Λαμία, το Σάββατο (25/07), υπάρχει μία ιστορία που λυγίζει ακόμη και τους πιο σκληρούς…

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του – Γείτονες άκουσαν εκρήξεις

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, LamiaReport, ο 24χρονος που αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας, ήταν νεκρός για πάνω από ένα 24ωρο στην αγκαλιά της 69χρονης μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με κάποιο γραφείο τελετών.

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών ειδοποίησε την αστυνομία

Όπως υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών με τον οποίο ήρθε σε επικοινωνία η μητέρα του 24χρονου: «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία…»

Οι ληστές είχαν βάλει στο «μάτι» τους περαστικούς, αλλά η αστυνομία είχε βάλει στο «μάτι» τους ληστές

Αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν η γυναίκα αγκαλιά με το νεκρό παιδί της και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Καμία λειτουργία στα ζωτικά όργανα. Ο νεαρός είχε πεθάνει ώρες πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές…

Αναζητούνται άλλοι συγγενείς…

Η γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική και το νεκρό παιδί της στον ιατροδικαστή για τη διενέργεια νεκροτομής ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύρος: Συνελήφθη ο άνδρας για την δολοφονία της διασώστριας – Ελεύθερη η σύζυγός του μετά την κατάθεση στην Αστυνομία

Σύμφωνα με το LamiaReport, μητέρα και γιος μετακόμισαν στη Λαμία τον περασμένο Μάιο. Ζούσαν στη Γερμανία. Μάλιστα, τα περισσότερα πράγματα μέσα στο σπίτι παρέμειναν αμπαλαρισμένα, διότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρεσε στη μητέρα το διαμέρισμα και έψαχνε να βρει ένα καλύτερο.

Ο πατέρας φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή και δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς.

Οι Αρχές τώρα έχουν να φροντίσουν και για τη σορό του 24χρονου, ώστε να βρεθεί κάποιος συγγενής και να μην μείνει στα αζήτητα και φυσικά να δουν τι θα γίνει με την μητέρα η οποία φέρεται να χρήζει νοσηλείας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ