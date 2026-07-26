Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη στα δυτικά – Αναλυτικά η πρόγνωση έως και την Τετάρτη

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή (26/7) σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμιαία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα δυτικών διευθύνσεων.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.