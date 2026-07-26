Ρίο: Προσαγωγές ύστερα από αστυνομική επιχείρηση σε παραλιακό κατάστημα – Δείτε φωτό

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Ήταν λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα της Κυριακής όταν πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Ρίου, κοντά στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τέσσερα συμβατικά και ένα περιπολικό, με περίπου 15 με 20 ένστολους , έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τη 1:30 π.μ. και προχώρησαν σε έλεγχο του καταστήματος.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι αστυνομικοί αποχώρησαν έχοντας προσαγάγει άτομα. Δύο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του apohxos.gr.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές.