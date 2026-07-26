Ρίο: Προσαγωγές ύστερα από αστυνομική επιχείρηση σε παραλιακό κατάστημα – Δείτε φωτό

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Κοινωνία

Αστυνομία, περιπολικό, Κρήτη, Χανιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε παραλιακό κατάστημα στο Ρίο, κοντά στην Πάτρα.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με περίπου 15 με 20 ένστολους, έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τη 1:30 π.μ. και προχώρησαν σε έλεγχο του καταστήματος.
  • Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι αστυνομικοί αποχώρησαν έχοντας προσαγάγει άτομα, δύο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.

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Ήταν λίγο πριν από τις δύο τα ξημερώματα της Κυριακής όταν πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Ρίου, κοντά στην Πάτρα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τέσσερα συμβατικά και ένα περιπολικό, με περίπου 15 με 20 ένστολους , έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τη 1:30 π.μ. και προχώρησαν σε έλεγχο του καταστήματος.

Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι αστυνομικοί αποχώρησαν έχοντας προσαγάγει άτομα. Δύο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του apohxos.gr.

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Αναμένονται περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις από τις αρμόδιες Αρχές.

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