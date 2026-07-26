Σαν σήμερα 26 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την προστασία των Μαγκρόβιων Οικοσυστημάτων.

Ημέρα της Εσπεράντο.

Γεγονότα

811 : Διεξάγεται η Μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι, με επικεφαλής τον θηριώδη Κρούμο, νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο Α’, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το κεφάλι του αποκόπτεται από τον Κρούμο, επαργυρώνεται και γίνεται κύπελλο, με το οποίο γιορτάζει τους θριάμβους του.

: Διεξάγεται η Μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι, με επικεφαλής τον θηριώδη Κρούμο, νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο Α’, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το κεφάλι του αποκόπτεται από τον Κρούμο, επαργυρώνεται και γίνεται κύπελλο, με το οποίο γιορτάζει τους θριάμβους του. 1822 : Μάχη στα Δερβενάκια. Καταστροφή του Δράμαλη (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). Μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη (Νικηταράς, Δ. Υψηλάντης, Παπαφλέσσας, Τσόκρης).

: Μάχη στα Δερβενάκια. Καταστροφή του Δράμαλη (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης). Μάχη και νίκη των Ελλήνων στον Άγιο Σώστη (Νικηταράς, Δ. Υψηλάντης, Παπαφλέσσας, Τσόκρης). 1908 : Ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο ως FBI.

: Ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο ως FBI. 1925 : Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα του και νικά τον Ηρακλή με 2-1. Στις φανέλες των παικτών του φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλλι, που θα αντικατασταθεί από τον δικέφαλο αετό τέσσερα χρόνια αργότερα.

: Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα του και νικά τον Ηρακλή με 2-1. Στις φανέλες των παικτών του φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλλι, που θα αντικατασταθεί από τον δικέφαλο αετό τέσσερα χρόνια αργότερα. 1945 : Υπογράφεται η Διακήρυξη του Πότσνταμ, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Γουίνστον Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας, Τσιανγκ Κάι Σεκ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους Συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της Διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο.

: Υπογράφεται η Διακήρυξη του Πότσνταμ, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Γουίνστον Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας, Τσιανγκ Κάι Σεκ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους Συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της Διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο. 1996: Ο Πύρρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83ων κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

Γεννήσεις

1940 : Τόλης Βοσκόπουλος, τραγουδιστής και ηθοποιός. (Θάν. 19/7/2021).

: Τόλης Βοσκόπουλος, τραγουδιστής και ηθοποιός. (Θάν. 19/7/2021). 1943 : Μικ Τζάγκερ, Άγγλος μουσικός, μέλος των Rolling Stones.

: Μικ Τζάγκερ, Άγγλος μουσικός, μέλος των Rolling Stones. 1945: Παναγιώτης Πικραμμένος, ανώτατος δικαστικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διετέλεσε και υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Θάνατοι