Ισοβίτης σχεδίαζε την επίθεση στον Ντογιάκο – Το περίστροφο και τα 4.000 ευρώ στο σπίτι του άνδρα που παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο

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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την υπόθεση της χειροβομβίδας που, σύμφωνα τα όσα έχουν γίνει γνωστά προοριζόταν για επίθεση στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση βρίσκεται ένας Έλληνας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να παραδώσει το πολεμικό υλικό στον άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη στην Αθήνα.

Το περίστροφο και τα 4.000 ευρώ στο σπίτι του άνδρα που παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και στην κατοικία Έλληνα που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον συλληφθέντα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι και αναζητείται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές και για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ο ισοβίτης ηθικός αυτουργός

Ως φερόμενος ηθικός αυτουργός εμφανίζεται Αιγύπτιος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών από το 2017. Ο κρατούμενος έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται ληστείες και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η φερόμενη εμπλοκή του και σε παράνομες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του λεγόμενου «ελληνικού FBI». Ο ύποπτος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και συνελήφθη αμέσως μετά την παραλαβή της χειροβομβίδας, πριν προλάβει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

Η παράδοση της χειροβομβίδας έγινε σε περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Ήταν ενήμερος ο Ντογιάκος

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικές αρχές είχαν ενημερώσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο ήδη από την προηγούμενη Τρίτη για πληροφορία που αφορούσε πιθανό σχέδιο επίθεσης σε βάρος του, ζητώντας του, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, να απομακρυνθεί προσωρινά από την κατοικία του.