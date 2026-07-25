Guardian: Οι Χούθι αναλαμβάνουν την ευθύνη για πυραυλική επίθεση στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι περιφερειακές εντάσεις κλιμακώνονται

Μια εύθραυστη ηρεμία επικρατεί στο Ιράν μετά από δύο εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών, ενώ την ίδια ώρα οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, πλήττοντας την πόλη Τζιζάν και τις πετρελαϊκές υποδομές της Aramco. Αυτή η κλιμάκωση, που εκτείνεται από τα Στενά του Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλεί με ολική ανάφλεξη την περιοχή, εκτοξεύοντας την τιμή του αργού πετρελαίου και θέτοντας τον πρόεδρο Τραμπ μπροστά σε ένα κρίσιμο στρατιωτικό ή διπλωματικό δίλημμα.

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Διεθνή Νέα

Κλιμάκωση των επιθέσεων από τις ΗΠΑ στο Ιράν
Πηγή: Guardian
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια εύθραυστη σιγή πάνω από την Τεχεράνη διαδέχθηκε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, ενώ οι Χούθι εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, πλήττοντας την Τζιζάν και τις πετρελαϊκές υποδομές της Aramco. Ο πόλεμος δι’ αντιπροσώπων οξύνεται ραγδαία, απειλώντας να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή.
  • Με τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά «μπλοκαρισμένα» και την εναλλακτική διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας υπό την απειλή των Χούθι, το αργό πετρέλαιο εκτινάχθηκε εκ νέου πάνω από τα $100 το βαρέλι, ενώ τα ασφάλιστρα ναυσιπλοΐας διπλασιάστηκαν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, «ζυγίζοντας» μεταξύ στρατιωτικής κλιμάκωσης και διπλωματικής διέξοδου, την ώρα που η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως «ούτε εκφοβίζεται ούτε πρόκειται να υποκύψει». Η απουσία εμπιστοσύνης καθιστά κάθε εκεχειρία προσωρινή, με τον κίνδυνο για μια ανεξέλεγκτη κρίση να παραμένει στο υψηλότερο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια εύθραυστη και γεμάτη καχυποψία ηρεμία επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, καθώς για πρώτη φορά μετά από δύο εβδομάδες συνεχών αμερικανικών βομβαρδισμών, δεν αναφέρθηκαν νέα πλήγματα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, μετατοπιζόταν επικίνδυνα προς το Νότο: οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, πλήττοντας την πόλη Τζιζάν και τις κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές του ενεργειακού κολοσσού Aramco.

Σαουδική Αραβία: Αλλεπάλληλες αναχαιτίσεις επιθέσεων των Χούθι από ελληνικούς Patriot 

 

Τραμπ: Σε συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – «Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία»

Η σαουδαραβική αεράμυνα, κατάφερε να αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους πάνω από το Γιανμπού, όμως οι πυκνοί μαύροι καπνοί που υψώθηκαν πάνω από το διυλιστήριο της Τζιζάν έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: ο πόλεμος δι’ αντιπροσώπων (proxy war), οξύνεται ραγδαία, απειλώντας να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή. Το ντόμινο της κλιμάκωσης: Από τα Στενά του Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η κατάρρευση του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU), που είχαν υπογράψει Ουάσινγκτον και Τεχεράνη τον Ιούνιο, πυροδότησε μια αλυσίδα επικίνδυνων στρατιωτικών αντιποίνων:

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Οι ιρανικές παρενοχλήσεις στα Στενά του Ορμούζ έφεραν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα εντός Ιράν. Οι Χούθι απάντησαν κηρύσσοντας ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, χτυπώντας σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα.

 

Αντίποινα στο Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία σφυροκόπησε θέσεις των Χούθι στη Χοντέιντα και το νησί Καμαράν, προκαλώντας τη σημερινή πυραυλική απάντηση κατά των υποδομών της Aramco.

Με τα Στενά του Ορμούζ ουσιαστικά «μπλοκαρισμένα» και την εναλλακτική διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, υπό την απειλή των Χούθι, το αργό πετρέλαιο εκτινάχθηκε εκ νέου πάνω από τα $100 το βαρέλι, ενώ τα ασφάλιστρα ναυσιπλοΐας διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

 

Το δίλημμα Τραμπ: Στρατηγική «Μέγιστης Πίεσης» ή Διπλωματική Διέξοδος;

Στο πεδίο της λήψης αποφάσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις με το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας, «ζυγίζει» δύο επιλογές: Στρατιωτική κλιμάκωση: Διεύρυνση των στόχων σε μη στρατιωτικές υποδομές (ενεργειακά εργοστάσια, γέφυρες) ή ακόμα και χερσαία κατάληψη του Kharg Island, του κύριου σταθμού εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

 

Συμφωνία «τακτικής»:

Επίτευξη ενός νέου συμβιβασμού, την ώρα που ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, είναι «οι πιο σοβαρές που έχουν γίνει ποτέ». Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθαρίζει πως η Τεχεράνη, «ούτε εκφοβίζεται ούτε πρόκειται να υποκύψει», καλώντας παράλληλα σε διάλογο για το ζήτημα της Υεμένης και επιμένοντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση.

Η τακτική των «πολλαπλών μετώπων»

Το Ιράν, αποφεύγοντας την απευθείας ολοκληρωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ, ενεργοποιεί τους περιφερειακούς του συμμάχους (Network of Proxies). Η εμπλοκή των Χούθιμ μεταφέρει την πίεση στις μοναρχίες του Κόλπου, και κυρίως στη Σαουδική Αραβία, στοχεύοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Σαουδική Αραβία, που προσπαθούσε επί μήνες να διατηρήσει ισορροπίες και να αφοσιωθεί στον οικονομικό της μετασχηματισμό, σύρεται εκ νέου στη δίνη του πολέμου. Κάθε πλήγμα στην Aramco υπενθυμίζει ότι το Ριάντ παραμένει ο «αδύναμος κρίκος» της αμερικανικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή.

 

Το διπλωματικό αδιέξοδο

Παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν, του Κατάρ και τις πρωτοβουλίες της Κίνας, η απουσία εμπιστοσύνης καθιστά κάθε εκεχειρία προσωρινή.

Η προσωρινή «σιγή ιχθύος» πάνω από την Τεχεράνη δεν συνιστά αποκλιμάκωση, αλλά ανασύνταξη δυνάμεων.

Όσο οι θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου παραμένουν όμηροι των πυραύλων, ο κίνδυνος για μια ανεξέλεγκτη παγκόσμια οικονομική και στρατιωτική κρίση παραμένει στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών.

Πηγή: Guardian

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