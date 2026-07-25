«Πάγωσαν» όλοι σε γήπεδο στη Γλασκώβη: 19χρονος αθλητής έπεσε με το κεφάλι από το μονόζυγο – ΒΙΝΤΕΟ

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«Πάγωσαν» αθλητές και θεατές σε γήπεδο στη Γλασκώβη, όταν κατά τη διάρκεια του τελικού στο ομαδικό γυμναστικής ανδρών των Κοινοπολιτειακών Αγώνων που διεξάγονταν στην Glasgow International Arena, ένας αθλητής υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Συγκεκριμένα ο 19χρονος Άγγλος πρωταθλητής, Γκάμπριελ Λάνγκτον, έπεσε με το κεφάλι από το μονόζυγο.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Ο νεαρός εκτελούσε το πρόγραμμά του στο μονόζυγο και κάποια στιγμή, κάνοντας μια δύσκολη άσκηση, έπεσε από μεγάλο ύψος και προσγειώθηκε με το κεφάλι στο προστατευτικό στρώμα. Οι γιατροί των αγώνων έσπευσαν αμέσως για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Παρά το γεγονός ότι ο 19χρονος αρχικά έμεινε ακίνητος προκαλώντας έντονη ανησυχία, τελικά κατάφερε να κουνήσει τα άκρα του και απομακρύνθηκε με φορείο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Γυμναστικής της Αγγλίας επιβεβαίωσε την αεροδιακομιδή/μεταφορά του στο νοσοκομείο για εξειδικευμένες εξετάσεις:

«Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στις ιατρικές ομάδες για την άμεση και αποτελεσματική τους ανταπόκριση. Θα επανέλθουμε με νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι».

Σημειώνεται πως ο Λάνγκτον είχε συμπεριληφθεί στην εθνική ομάδα της Αγγλίας την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αντικαταστήσει τον έξι φορές Ολυμπιονίκη Μαξ Γουίτλοκ, ο οποίος είχε τεθεί εκτός μάχης επίσης λόγω τραυματισμού.