Πειραιάς: Η στιγμή που καταρρέει η σκαλωσιά πολυκατοικίας εν μέσω κακοκαιρίας – Βίντεο ντοκουμέντο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς από πολυκατοικία στον Πειραιά, το απόγευμα της Παρασκευής (24/7), εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληξε το λεκανοπέδιο, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega.

Το μπουρίνι και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η σκαλωσιά να καταρρεύσει μέσα σε μία στιγμή και να πέσει στο οδόστρωμα.

Ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο καταπλακώθηκε από τα βαριά σίδερα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

«Άγιο είχε ο άνθρωπος, απ’ ότι έμαθα είναι καλά», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Τον πλάκωσε η σκαλωσιά, ευτυχώς ζει» λέει άλλος μάρτυρας στην κάμερα.

Ζημιές σε μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα

Σε άλλο βίντεο από το εσωτερικό καταστήματος, καταγράφεται η πτώση του τεράστιου όγκου δομικών υλικών. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού εκείνη την ώρα περνούσαν από το σημείο πεζοί, αλλά και οδηγοί.

Τα ογκώδη σίδερα καταπλάκωσαν σταθμευμένες μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα.

Δείτε το βίντεο: