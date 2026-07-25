Πειραιάς: Η στιγμή που καταρρέει η σκαλωσιά πολυκατοικίας εν μέσω κακοκαιρίας – Βίντεο ντοκουμέντο

Η σκαλωσιά πολυκατοικίας στον Πειραιά κατέρρευσε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) εν μέσω κακοκαιρίας, όπως καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Ένας διανομέας καταπλακώθηκε από τα σίδερα, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης σκαλωσιάς από πολυκατοικία στον Πειραιά, το απόγευμα της Παρασκευής (24/7), εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληξε το λεκανοπέδιο.
  • Ένας διανομέας καταπλακώθηκε από τα βαριά σίδερα της σκαλωσιάς, ωστόσο «Άγιο είχε ο άνθρωπος, απ’ ότι έμαθα είναι καλά», όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Από τύχη δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.
  • Τα ογκώδη σίδερα της σκαλωσιάς καταπλάκωσαν σταθμευμένες μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς από πολυκατοικία στον Πειραιά, το απόγευμα της Παρασκευής (24/7), εν μέσω της κακοκαιρίας που έπληξε το λεκανοπέδιο, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega.

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Το μπουρίνι και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η σκαλωσιά να καταρρεύσει μέσα σε μία στιγμή και να πέσει στο οδόστρωμα.

Ένας διανομέας που περνούσε τυχαία από το σημείο καταπλακώθηκε από τα βαριά σίδερα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

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«Άγιο είχε ο άνθρωπος, απ’ ότι έμαθα είναι καλά», λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Τον πλάκωσε η σκαλωσιά, ευτυχώς ζει» λέει άλλος μάρτυρας στην κάμερα.

Ζημιές σε μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα

Σε άλλο βίντεο από το εσωτερικό καταστήματος, καταγράφεται η πτώση του τεράστιου όγκου δομικών υλικών. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αφού εκείνη την ώρα περνούσαν από το σημείο πεζοί, αλλά και οδηγοί.

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Τα ογκώδη σίδερα καταπλάκωσαν σταθμευμένες μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα.

Δείτε το βίντεο:

 

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