Κακοκαιρία: 940 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική – Περισσότερες από 250 κοπές δέντρων στην Αττική

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από το απόγευμα της Παρασκευής 24/07 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 25/07, η Πυροσβεστική δέχθηκε 940 κλήσεις που αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.
  • Η Αττική βρέθηκε στο «μάτι» της κακοκαιρίας, δεχόμενη τις περισσότερες κλήσεις, συνολικά 850, για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.
  • Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Από την Αττική δέχθηκε τις περισσότερες κλήσεις πολιτών λόγω κακοκαιρίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

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Από το απόγευμα της Παρασκευής 24/07 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 25/07, η Πυροσβεστική δέχθηκε 940 κλήσεις που αφορούσαν κυρίως σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Η Αττική στο «μάτι» της κακοκαιρίας

  • Στην Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων.
  •    Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει 60 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις
  •    Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί, 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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