Κακοκαιρία: 940 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική – Περισσότερες από 250 κοπές δέντρων στην Αττική

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Από την Αττική δέχθηκε τις περισσότερες κλήσεις πολιτών λόγω κακοκαιρίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Από το απόγευμα της Παρασκευής 24/07 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 25/07, η Πυροσβεστική δέχθηκε 940 κλήσεις που αφορούσαν κυρίως σε κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Η Αττική στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Στην Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει 60 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί, 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.