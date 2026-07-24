Κακοκαιρία στην Αττική: Πτώση δέντρου και κολώνας στο Ψυχικό – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής προκάλεσε η σύντομη αλλά έντονη κακοκαιρία, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο Ψυχικό, η ισχυρή νεροποντή και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου και μιας κολώνας.

Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μιστράλ

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μιστράλ, από το ύψος της οδού Πίνδου.

Βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr καταγράφει την πεσμένη κολώνα, καθώς και τις συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των αντικειμένων από το οδόστρωμα και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.