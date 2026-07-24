Κακοκαιρία στην Αττική: Πτώση δέντρου και κολώνας στο Ψυχικό – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική προκάλεσε την πτώση δέντρου και κολώνας φωτισμού στο Ψυχικό. Η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Μιστράλ, από το ύψος της οδού Πίνδου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής προκάλεσε η σύντομη αλλά έντονη κακοκαιρία, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.
  • Στο Ψυχικό, η ισχυρή νεροποντή και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου και μιας κολώνας φωτισμού.
  • Η πτώση του δέντρου προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μιστράλ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των αντικειμένων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής προκάλεσε η σύντομη αλλά έντονη κακοκαιρία, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο Ψυχικό, η ισχυρή νεροποντή και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου και μιας κολώνας.

Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μιστράλ

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μιστράλ, από το ύψος της οδού Πίνδου.

Βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr καταγράφει την πεσμένη κολώνα, καθώς και τις συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των αντικειμένων από το οδόστρωμα και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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