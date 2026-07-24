Φωτιά σε δύσβατο σημείο στην Πάρνηθα

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε δασική έκταση της Πάρνηθας, κοντά στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά πιθανότατα προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού, καθώς και εθελοντές, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό της εστίας και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της.

Παρά τη συνεχή βροχόπτωση, η φωτιά παραμένει ενεργή, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης διεξάγονται κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε ιδιαίτερα δύσβατο δασικό ανάγλυφο.

Λόγω της μεγάλης οικολογικής σημασίας της περιοχής, οι δυνάμεις που επιχειρούν δίνουν μάχη ώστε η πυρκαγιά να περιοριστεί άμεσα και να αποτραπεί η εξάπλωσή της.