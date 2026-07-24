52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Τα «κλικς» από την δεξίωση, οι χειραψίες και τα πηγαδάκια

Η καθιερωμένη δεξίωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας πραγματοποιείται στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω των καιρικών συνθηκών. Στην εκδήλωση παρευρίσκονται πολιτικοί αρχηγοί, θεσμικοί εκπρόσωποι και δύο αριστούχοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

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Πολιτική

Ο Κώστας Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Βαστίλης Βιλιάρδος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με την καθιερωμένη δεξίωση να πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχεται τους 1.697 προσκεκλημένους στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού, με την εκδήλωση να διεξάγεται στο εσωτερικό του κτιρίου λόγω των καιρικών συνθηκών.
  • Στο περιθώριο της δεξίωσης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε με αριστούχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς.

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Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με την καθιερωμένη δεξίωση να πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η εκδήλωση διεξάγεται στο εσωτερικό του κτιρίου και όχι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχεται τους 1.697 προσκεκλημένους στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού.

Οι συνομιλίες στο περιθώριο της δεξίωσης

Στο περιθώριο της δεξίωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, είχαν σύντομη συνομιλία.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε με τους δύο αριστούχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Γιώργο Μυριάδη και Ανδρέα Οικονομόπουλο.

Με τους δύο αριστούχους συνομίλησαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

Ο Κώστας Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Βαστίλης Βιλιάρδος
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