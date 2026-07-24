52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Τα «κλικς» από την δεξίωση, οι χειραψίες και τα πηγαδάκια

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με την καθιερωμένη δεξίωση να πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η εκδήλωση διεξάγεται στο εσωτερικό του κτιρίου και όχι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχεται τους 1.697 προσκεκλημένους στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού.
Οι συνομιλίες στο περιθώριο της δεξίωσης
Στο περιθώριο της δεξίωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, είχαν σύντομη συνομιλία.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε με τους δύο αριστούχους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Γιώργο Μυριάδη και Ανδρέα Οικονομόπουλο.
Με τους δύο αριστούχους συνομίλησαν επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.