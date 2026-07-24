Ύπνος: Το φυσικό φως της ημέρας είναι το «κλειδί» για ποιοτική ξεκούραση, σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η σταθερή έκθεση στο φυσικό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν επηρεάζει μόνο το πότε κοιμόμαστε, αλλά και την ποιότητα του ύπνου μας. Όσοι περνούν περισσότερο χρόνο σε φωτεινό περιβάλλον φαίνεται να αποκοιμιούνται νωρίτερα και να απολαμβάνουν περισσότερο βαθύ ύπνο.

Οι πιο φωτεινές ημέρες συνδέονται με καλύτερη ποιότητα ύπνου

Η καθημερινή έκθεση στο φυσικό φως δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή μας, αλλά και τον ύπνο μας. Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ δείχνει ότι όσοι περνούν περισσότερο χρόνο σε φωτεινό περιβάλλον μέσα στην ημέρα τείνουν να κοιμούνται νωρίτερα, να ξυπνούν πιο ξεκούραστοι και να απολαμβάνουν περισσότερο βαθύ ύπνο.

Η σημασία του φωτός για την υγεία του εγκεφάλου

Ο ύπνος αποτελεί μία από τις πιο θεμελιώδεις ανάγκες του οργανισμού. Όταν διαταράσσεται συστηματικά, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα στη διάθεση, τη μνήμη, τον μεταβολισμό και τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Εργαστηριακές μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι το φως μπορεί να μετατοπίσει το πρόγραμμα του ύπνου και να αλλάξει τον χρόνο που αφιερώνουμε στα διάφορα στάδια του ύπνου.

Επιπλέον, το φως βοηθά στην καθημερινή «επανεκκίνηση» του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού κάθε πρωί, καθορίζοντας:

Πότε νιώθουμε εγρήγορση μέσα στην ημέρα.

Πότε ξεκινά το αίσθημα της κούρασης το βράδυ.

Πόσο βαθιά και ξεκούραστα κοιμόμαστε.

Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν αν αυτά τα εργαστηριακά ευρήματα επιβεβαιώνονται και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες σε μια μελέτη χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές (wearables), αντί να περιορίσουν τις παρατηρήσεις τους σε ένα ελεγχόμενο εργαστήριο ύπνου.

Πώς η καθημερινή έκθεση στο φως καθορίζει την ποιότητα και την ώρα του ύπνου

Η μελέτη με τίτλο “Light exposure and sleep architecture in real-world settings” (Έκθεση στο φως και αρχιτεκτονική του ύπνου σε πραγματικές συνθήκες) έδειξε ότι το φως που προσλαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας παίζει καθοριστικό ρόλο στο πότε κοιμόμαστε, αλλά και στο πόσο ποιοτικός είναι ο ύπνος μας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, 89 ενήλικες φόρεσαν εξειδικευμένους αισθητήρες που μέτρασαν το μελανοπικό φως (melanopic light – το φάσμα του φωτός που διεγείρει τη μελανοψίνη, μια φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη στα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς) – τον τύπο φωτός που επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό το βιολογικό μας ρολόι – μαζί με συσκευές παρακολούθησης ύπνου, ενώ παράλληλα συμπλήρωναν καθημερινά ημερολόγια ύπνου.

Συγκεντρώνοντας δεδομένα για περισσότερες από 500 ημέρες, οι ερευνητές εντόπισαν τρία βασικά μοτίβα:

Ύπνος και πρωινό ξύπνημα πιο νωρίς: Όσοι περνούσαν περισσότερο χρόνο σε φωτεινό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ημέρας, κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν γενικά νωρίτερα.

Σταθερό βιολογικό ρολόι: Τα άτομα με πιο σταθερή έκθεση στο φως καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είχαν πιο υγιεινές ώρες ύπνου.

Περισσότερος βαθύς ύπνος: Όσοι εκτέθηκαν σε πιο ομαλό φωτισμό, χωρίς απότομες εναλλαγές από το σκοτάδι στο έντονο φως, απολάμβαναν περισσότερο βαθύ ύπνο στο πρώτο μισό της νύχτας – ένα στάδιο ζωτικής σημασίας για τη μνήμη, την σωματική ανάπλαση και τη συνολική υγεία.

Γιατί ο τεχνητός φωτισμός στους εσωτερικούς χώρους βλάπτει τον ύπνο

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για το σύγχρονο περιβάλλον διαβίωσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν την ημέρα τους σε εσωτερικούς χώρους με φωτισμό πολύ πιο ασθενή από το φυσικό φως του ήλιου, ενώ το βράδυ εκτίθενται σε πολύ περισσότερο τεχνητό φως από αυτό που θα περίμενε φυσιολογικά το σώμα τους. Αυτή η ανακολουθία έχει συνδεθεί από τους επιστήμονες με χρόνιες παθήσεις και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι αυτά τα μοτίβα μπορούν να καταγραφούν σε πραγματικές συνθήκες καθημερινότητας. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι οι πιο φωτεινές ημέρες και μια σταθερή ρουτίνα φωτισμού σχετίζονται άμεσα με καλύτερο ύπνο εκτός εργαστηρίου.

Η σημασία του φυσικού φωτός στη ρύθμιση του ύπνου

Σύμφωνα με τον επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, Altug Didikoglu, από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Σμύρνης στην Τουρκία, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επαρκής και σταθερή έκθεση στο φυσικό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας αποτελεί βασικό παράγοντα για έναν πιο υγιή και ποιοτικό ύπνο. Όπως εξηγεί, ακόμη και μια απλή αύξηση του χρόνου που περνά κάποιος στο φως της ημέρας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της νυχτερινής ξεκούρασης.