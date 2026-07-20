Ύπνος: Η 5λεπτη άσκηση εγκεφάλου που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα

Η αϋπνία συχνά δεν οφείλεται στο ότι δεν νυστάζουμε, αλλά στο ότι το μυαλό μας συνεχίζει να «τρέχει». Μια τεχνική διάρκειας μόλις λίγων λεπτών που επιχειρεί να μιμηθεί τον φυσικό τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος περνά στον ύπνο, φαίνεται να βοηθά αρκετούς ανθρώπους να κοιμηθούν πιο εύκολα.

Η 5λεπτη νοητική άσκηση που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα

Μια μέθοδος ύπνου που ονομάζεται cognitive shuffling (γνωστική αναδιάταξη ή “ανακάτεμα” των σκέψεων) κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή του κοινού για την ικανότητά της να καταπολεμά την αϋπνία ηρεμώντας το υπερδραστήριο μυαλό.

Σύμφωνα με το BBC Future, η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη σκόπιμη σκέψη ασύνδετων λέξεων, εικόνων ή αντικειμένων σε τυχαία σειρά – μια διαδικασία που μιμείται τις αποσπασματικές σκέψεις που εμφανίζονται φυσικά καθώς ο εγκέφαλος μεταβαίνει στην κατάσταση του ύπνου. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτή η τεχνική «μικρο-ονείρων» βοηθά στη διακοπή των μοτίβων σκέψης που προκαλούν άγχος, διευκολύνοντας τη φυσική χαλάρωση.

Είναι όμως πραγματικά αποτελεσματική ή πρόκειται για άλλη μια τάση των social media; Ο Dr. Aniruddha More, Σύμβουλος Νευρολόγος στο Νοσοκομείο Jupiter του Thane, εξηγεί τι είναι η γνωστική αναδιάταξη, πώς συγκρίνεται με άλλες στρατηγικές ύπνου και ποιοι μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από αυτήν.

Τι ακριβώς είναι η γνωστική αναδιάταξη (cognitive shuffling)

Η γνωστική αναδιάταξη είναι σχεδιασμένη για να αποσπά απαλά την προσοχή του εγκεφάλου από τις επαναλαμβανόμενες σκέψεις που προκαλούν στρες και κρατούν τους ανθρώπους ξύπνιους.

Όπως εξηγεί ο Dr. More: «Η γνωστική αναδιάταξη περιλαμβάνει τη σκόπιμη σκέψη ασύνδετων λέξεων, αντικειμένων ή εικόνων με τυχαία σειρά. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη όπως “λάμπα” και στη συνέχεια να σκεφτείτε άλλες τυχαίες λέξεις που ξεκινούν από κάθε γράμμα της, ή απλώς να οραματιστείτε καθημερινά αντικείμενα χωρίς να προσπαθείτε να πλάσετε μια ιστορία».

Ο στόχος της τεχνικής:

Ουδέτερες σκέψεις: Σε αντίθεση με τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας ή την αναπόληση των γεγονότων, η τεχνική ενθαρρύνει σκέψεις χαμηλού συναισθηματικού φορτίου.

Διακοπή του άγχους: Ο στόχος είναι να αποσπαστεί ο εγκέφαλος από τις ανησυχίες της καθημερινότητας.

Μίμηση του φυσικού ύπνου: Καθώς συμβαίνει αυτό, το μυαλό αρχίζει να μιμείται τα ασύνδετα μοτίβα σκέψης που εμφανίζονται φυσιολογικά λίγο πριν μας πάρει ο ύπνος.

«Για όσους το κύριο πρόβλημά τους είναι το υπερδραστήριο μυαλό την ώρα της κατάκλισης, αυτή η μέθοδος διευκολύνει τη μετάβαση στον ύπνο, διώχνοντας την πίεση του να “προσπαθείς” να κοιμηθείς», καταλήγει ο γιατρός.

Πώς συγκρίνεται η γνωστική αναδιάταξη με τις άλλες μεθόδους χαλάρωσης

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ύπνο δοκιμάζουν συχνά τα πάντα – από διαλογισμό μέχρι ασκήσεις αναπνοής. Σύμφωνα με τον Dr. More, κάθε τεχνική στοχεύει σε μια διαφορετική πτυχή της αϋπνίας.

Βαθιές αναπνοές: Μειώνουν το στρες επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό και ανακουφίζοντας τη σωματική ένταση.

Ενσυνειδητότητα (Mindfulness): Διδάσκει τους ανθρώπους να παρατηρούν τις σκέψεις τους χωρίς να παγιδεύονται σε αυτές.

Γνωστική αναδιάταξη (Cognitive shuffling): Μετατοπίζει πλήρως την προσοχή, κάτι που βοηθά ιδιαίτερα όσους δυσκολεύονται να «απενεργοποιήσουν» το μυαλό τους το βράδυ.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της γνωστικής ανακατάταξης είναι ότι δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, εφαρμογές ή εκπαίδευση. «Για κάποιον που αντιμετωπίζει περιστασιακή δυσκολία να κοιμηθεί, η γνωστική ανακάτευση αποτελεί μια εύκολη προσέγγιση, καθώς δεν απαιτεί εργαλεία ή εξειδικευμένη καθοδήγηση», εξηγεί ο Dr. More.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί να μην την αντιμετωπίζουμε ως οριστική θεραπεία για τη χρόνια αϋπνία. «Αν η αϋπνία είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία (CBT-I) παραμένει η καλύτερη θεραπευτική επιλογή. Στοχεύει στις υποκείμενες συμπεριφορές και στα μοτίβα σκέψης που τροφοδοτούν την αϋπνία, ενώ τεχνικές όπως το cognitive shuffling λειτουργούν καλύτερα ως υποστηρικτικά εργαλεία και όχι ως αυτόνομες λύσεις».

Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις;

Η τεχνική έχει τραβήξει την προσοχή επειδή βασίζεται σε καθιερωμένες αρχές της επιστήμης του ύπνου, αν και ο Dr. More επισημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη: «Τα επιστημονικά δεδομένα για τη γνωστική αναδιάταξη φαίνονται πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι ακόμη υπό διαμόρφωση».

Η υποκείμενη θεωρία βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος μεταβαίνει φυσικά κατά τη διάρκεια του ύπνου. «Καθώς πλησιάζει ο ύπνος, ο εγκέφαλος παρασύρεται σε ασύνδετες, ονειρικές σκέψεις. Οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι η τεχνητή αναπαραγωγή αυτής της νοητικής κατάστασης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υπερδιέγερσης που κρατά τους ανθρώπους ξύπνιους».

Παρόλα αυτά, απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.