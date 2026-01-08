Ύπνος: Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Γιατρός μοιράζεται ένα «μυστικό» συστατικό που βοηθάει στη χαλάρωση

Η δυσκολία στον ύπνο ή οι συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλούν έντονο εκνευρισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής για τον ύπνο μπορεί να φαίνεται η πιο εύκολη λύση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες φυσικές εναλλακτικές λύσεις που αξίζει να δοκιμάσετε. Ορισμένες τροφές περιέχουν θρεπτικά συστατικά που ηρεμούν το νευρικό σύστημα, χαλαρώνουν τον εγκέφαλο και προσφέρουν έναν ποιοτικό ύπνο, χωρίς φάρμακα.

Το «μυστικό» συστατικό για καλύτερο ύπνο, σύμφωνα με γιατρό

Ο Dr. Kunal Sood, αναισθησιολόγος και γιατρός παρεμβατικής ιατρικής πόνου, εξηγεί τα επιστημονικά οφέλη μιας μάλλον απρόσμενης τροφής: του φυστικοβούτυρου. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο γιατρός αναλύει πώς συγκεκριμένες ενώσεις και θρεπτικά συστατικά που περιέχει αυτή τη τροφή συνεργάζονται για να ηρεμήσουν το μυαλό και να προωθήσουν έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.

Σύμφωνα με τον Dr. Sood, το φυστικοβούτυρο δεν είναι απλώς ένα σνακ για ενέργεια, αλλά μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο για την καταπολέμηση της αϋπνίας. Ο γιατρός αναφέρει ότι μια κουταλιά φυστικοβούτυρο μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα, λόγω της περιεκτικότητάς του σε:

Τρυπτοφάνη για χαλάρωση του εγκεφάλου

Το φυστικοβούτυρο περιέχει τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που αποτελεί πρόδρομο της σεροτονίνης. Η σεροτονίνη έχει ηρεμιστική δράση στον εγκέφαλο, διευκολύνοντας τη χαλάρωση και τη μετάβαση στον ύπνο. «Η τρυπτοφάνη βοηθά το μυαλό σας να “κατεβάσει ταχύτητα”», εξηγεί ο Dr. Sood.

Υγιεινά λιπαρά για σταθερό σάκχαρο

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους που ξυπνάμε μέσα στη νύχτα είναι η απότομη αυξομείωση του σακχάρου στο αίμα. Τα υγιεινά λιπαρά του φυστικοβούτυρου επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων.

Αυτό σταθεροποιεί τα επίπεδα γλυκόζης, αποτρέποντας τις απότομες πτώσεις που «ξυπνούν» τον οργανισμό.

Μαγνήσιο: Το μέταλλο που χαλαρώνει το νευρικό σύστημα

Το φυστικοβούτυρο είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, ένα μέταλλο γνωστό για την ικανότητά του να χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. Έρευνες έχουν δείξει ότι το μαγνήσιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.

Φυστικοβούτυρο: Πότε είναι η καλύτερη ώρα να το καταναλώσετε

Ο Dr. Sood συνιστά να τρώτε το φυστικοβούτυρο τουλάχιστον δύο ώρες πριν ξαπλώσετε για ύπνο. Αυτό δίνει στο σώμα τον απαραίτητο χρόνο για την πέψη, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη του, χωρίς να επιβαρυνθεί το στομάχι.

Σημείωση: Παρόλο που το φυστικοβούτυρο είναι μια ασφαλής και χαμηλού ρίσκου επιλογή, ο γιατρός επισημαίνει ότι μπορεί να μην λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο για όλους. Ωστόσο, αξίζει σίγουρα μια δοκιμή αν ψάχνετε φυσικούς τρόπους για να βελτιώσετε τον ύπνο σας.