Ρώμη: Άλογα τρόμαξαν από πυροτεχνήματα και σκόρπισαν το χάος στους δρόμους – ΒΙΝΤΕΟ

  • Αναστάτωση επικράτησε στους δρόμους της Ρώμης αργά το βράδυ, όταν δεκάδες στρατιωτικά άλογα ξέφυγαν από τον έλεγχο των συνοδών τους και άρχισαν να καλπάζουν ελεύθερα ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
  • Η ρίψη πυροτεχνημάτων στην περιοχή προκάλεσε πανικό στα ζώα, που είχαν συγκεντρωθεί ενόψει των προετοιμασιών για την εθνική εορτή της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας.
  • Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, τα άλογα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια πίσω στις μονάδες τους, αν και ορισμένα συνέχισαν την πορεία τους σε άλλες συνοικίες.

Αναστάτωση επικράτησε στους δρόμους της Ρώμης αργά το βράδυ, όταν δεκάδες άλογα, τα οποία είχαν μεταφερθεί στην πόλη για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Τρίτης 2 Ιουνίου, ξέφυγαν από τον έλεγχο των συνοδών τους και άρχισαν να καλπάζουν ελεύθερα ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν οι συνήθως πολυσύχναστες λεωφόροι γύρω από τις Θέρμες του Καρακάλλα (Terme di Caracalla) και τη Via Cristoforo Colombo «πλημμύρισαν» ξαφνικά από έντρομα ζώα, που έφεραν μάλιστα τον επίσημο εορταστικό τους εξοπλισμό.


Πίσω τους, στρατιώτες –πεζοί αλλά και έφιπποι– ξεκίνησαν μια καταδίωξη για να τα ακινητοποιήσουν, αναφέρει η Le Repubblica.

Παράλληλα, περιπολικά της τροχαίας προσπαθούσαν να ρυθμίσουν τη ροή των οχημάτων, κάτω από τα έκπληκτα βλέμματα των περαστικών.

Πώς προκλήθηκε το χάος

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα άλογα είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο ενόψει των προετοιμασιών για την εθνική εορτή της Ιταλίας.

Ωστόσο, η ρίψη πυροτεχνημάτων στην περιοχή, πιθανότατα από κάποια ιδιωτική εκδήλωση, προκάλεσε πανικό στα ζώα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, ορισμένα από τα άλογα ακινητοποιήθηκαν εγκαίρως κοντά στην περιοχή Γκαρμπατέλα, ωστόσο τα υπόλοιπα συνέχισαν την ξέφρενη πορεία τους προς άλλες συνοικίες της ιταλικής πρωτεύουσας προτού μεταφερθούν με ασφάλεια πίσω στις μονάδες τους.

Festa della Repubblica

Σημειώνεται ότι η 2α Ιουνίου αποτελεί την εθνική εορτή της Ιταλίας, καθώς τιμάται η «Ημέρα της Δημοκρατίας» (Festa della Repubblica).

Η συγκεκριμένη επέτειος είναι αφιερωμένη στο ιστορικό δημοψήφισμα του 1946, μέσω του οποίου οι Ιταλοί πολίτες επέλεξαν την κατάργηση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, βάζοντας τέλος σε 85 χρόνια κυριαρχίας του Οίκου της Σαβοΐας.

