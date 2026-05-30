Μάριος Παπαγεωργίου: Συγκλονίζει η μητέρα του – «Να μας πουν πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάμε να μαζέψουμε τα κοκαλάκια του»

  • Η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου, Βαρβάρα Θεοδωράκη, συγκλονίζει με την έκκλησή της: «Να μας πουν πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάμε να μαζέψουμε τα κοκαλάκια του».
  • Στο εδώλιο κάθεται πλέον ο γιος του καταδικασμένου ως «εγκεφάλου» της απαγωγής, ένας απόστρατος αστυνομικός, κατηγορούμενος για συνέργεια στην αρπαγή.
  • Ο κατηγορούμενος γνώριζε κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης και προσπαθούσε να συλλέγει πληροφορίες για να αποπροσανατολίσει τις έρεψες.

Η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου, Βαρβάρα Θεοδωράκη, μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για τις εξελίξεις της υπόθεσης, καθώς στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται πλέον ο γιος του καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη ως «εγκεφάλου» της απαγωγής, ένας απόστρατος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην αρπαγή του 26χρονου οπτικού.

«Δεν του ζητάω τίποτα άλλο. Του ζητάω να ανοίξει το στοματάκι του, να μας πουν πού έχουν πετάξει το παιδάκι μου, να πάμε να μαζέψουμε τα κοκαλάκια του, αυτό θέλω. Έχω κουραστεί ψυχικά, σωματικά, τα πάντα»

Τόνισε πως ο κατηγορούμενος λόγω της ιδιότητας του γνώριζε κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή και βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον πατέρα του, ο οποίος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος της απαγωγής και της δολοφονίας.

«Εγώ ήμουν στην Αστυνομία, και παρακάλεσα τους αστυνομικούς οι οποίοι έρχονται τώρα για μάρτυρες, να μην πούνε τίποτα σε όλα αυτά. Την επόμενη τα ήξερε ο αρχηγός, ο δολοφόνος, και είπε στη γυναίκα του, η οποία με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω στον διάολο. Της λέω, “Γιατί να πάω εγω στον διάολο;” “Ξέρεις εσύ” μου λέει. Τα ‘χανε μάθει όλα».

Όπως ανέφερε, ο πρώην αστυνομικός ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της, επιχειρούσε να συλλέγει πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας σχετικά με τις κινήσεις τους, τις επαφές τους με τις Αρχές και τις προσπάθειες εντοπισμού του Μάριου.

«Ήξερε τα πάντα, ρύθμιζαν τα πάντα μαζί με τον πατέρα του, και προσπαθούσε να πάρει πληροφορίες για να εξαπατήσει την ανάκριση. Είχε πει, πριν ακόμα εγώ μάθω για το αυτοκίνητο, πού βρίσκεται το αυτοκίνητο του Μάριου. Κάποια πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς, τα ήξερε αυτός πριν ακόμα μου με πάρουν τηλέφωνο και μου τα πουν».

