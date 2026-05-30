Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Τα θέματα που έπεσαν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αφορούσαν το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο.

Οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αφορμή για το άρθρο, ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Επιπλέον, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου, «Ζωγραφίζω» (2021), οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων, τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα σημεία του ποιήματος που τα δικαιολογούν.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει:

2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4 Ιουνίου: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

9 Ιουνίου: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

11 Ιουνίου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II και Ναυτικές Μηχανές

13 Ιουνίου: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II και Ψηφιακά Συστήματα

15 Ιουνίου: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών ΘερμάνσεωνΓια τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 08:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.