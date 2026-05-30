Γυναίκα εξομολογείται πώς κατάφερε να χάσει 15 κιλά χωρίς πίεση και στερήσεις – «Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου»

Μια γυναίκα αποκάλυψε πώς κατάφερε να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση και την ψυχολογία της. Δημοσιεύοντας εικόνες από διαφορετικές περιόδους της ζωής της — από την εγκυμοσύνη της μέχρι σήμερα — έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την αυτοαποδοχή και τη σημασία των απλών καθημερινών συνηθειών που μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή μας.

Γυναίκα δείχνει τις αλλαγές στο σώμα της με την πάροδο των ετών

Η Ινδή σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας Masaba Gupta μιλάει ανοιχτά για την προσπάθειά της να αποκτήσει καλύτερη φυσική κατάσταση, τις αλλαγές στο σώμα της και τις καθημερινές συνήθειες που τη βοήθησαν να νιώσει πιο υγιής με την πάροδο των ετών.

Σε έναν κόσμο γεμάτο γρήγορες δίαιτες και μη ρεαλιστικούς στόχους, η ανάρτηση της Masaba στο Instagram εκπέμπει ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας. Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής της και συγκεκριμένα από το 2020, από την περίοδο της εγκυμοσύνης της καθώς και πιο πρόσφατες εικόνες στις οποίες φαίνεται για γυμνασμένη και υγιής από ποτέ.

Η γυναίκα, η οποία έφερε στον κόσμο την κόρη της Matara τον Οκτώβριο του 2024, χρησιμοποίησε την ανάρτησή της στα social media με στόχο να ενημερώσει τους followers της για τις αλλαγές που πέτυχε τόσο πνευματικά όσο και σωματικά όλα αυτά τα χρόνια – γεγονός που συγκίνησε πολλούς από τους χρήστες του διαδικτύου.

«Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου»

«Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου από το 2020 ή ακόμα και από τότε που ήμουν έγκυος… Πνευματικά και σωματικά… Και αυτό είναι υπέροχο νέο – δεν έχετε βαρεθεί να είστε το ίδιο άτομο; Αλλάξτε εμφάνιση, εκπλήξτε τον εαυτό σας», έγραψε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Η σχεδιάστρια αποκάλυψε ότι έξι χρόνια μετά, έχοντας αποκτήσει ένα μωρό και έχοντας χάσει 15 κιλά, κατάλαβε επιτέλους ότι η φυσική κατάσταση δεν έχει να κάνει με την πίεση ή την τελειότητα. Για την ίδια, ήταν ένα αργό και σταθερό ταξίδι. «Το να είσαι fit είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Αργά και σταθερά. Είναι ο μόνος τρόπος που ξέρω», πρόσθεσε.

Το μυστικό πίσω από τη μεταμόρφωση της γυναίκας

Η Masaba έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πρόγραμμα γυμναστικής και τη διατροφή της. Σε παλαιότερη ανάρτησή της, είχε μοιραστεί τις τρεις απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής της που τη βοήθησαν να νιώσει πιο υγιής:

Ισορροπία αντί για στερήσεις : «Έβαλα την ισορροπία στη ζωή μου», δήλωσε, εξηγώντας ότι σταμάτησε να φοβάται το junk food και επέλεξε να το συνδυάζει με θρεπτικά, υγιεινά γεύματα.

: «Έβαλα την ισορροπία στη ζωή μου», δήλωσε, εξηγώντας ότι σταμάτησε να φοβάται το junk food και επέλεξε να το συνδυάζει με θρεπτικά, υγιεινά γεύματα. Συνέπεια στην προπόνηση : Αποκάλυψε ότι άρχισε να γυμνάζεται έξι φορές την εβδομάδα, όχι κυνηγώντας γρήγορα αποτελέσματα, αλλά για να χτίσει μια σταθερή συνήθεια.

: Αποκάλυψε ότι άρχισε να γυμνάζεται έξι φορές την εβδομάδα, όχι κυνηγώντας γρήγορα αποτελέσματα, αλλά για να χτίσει μια σταθερή συνήθεια. Πρωινή αποτοξίνωση από το κινητό: Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές της ήταν να περνά την πρώτη ώρα της ημέρας διαβάζοντας, περνώντας χρόνο στη φύση και μένοντας μακριά από την οθόνη του τηλεφώνου της.

«Η απώλεια βάρους και η καλή υγεία ξεκινούν πάντα από τα μικρά, καθημερινά πράγματα, σωστά; Σωστά!», είπε χαρακτηριστικά η ίδια.