Τηλεθέαση (29/5): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Στην prime time ζώνη, το «Το σόι σου» στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,5%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Παΐσιος» στο Mega με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» στο Star με 12,0%, με τους «Αθώους» του Mega να σημειώνουν 11,6%.
Στο σύνολο κοινού, την κορυφή κατέκτησε ο «Άγιος Παΐσιος» με 17,6%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησαν οι «Αθώοι» με 17,3%. Το «Το σόι σου» κατέγραψε 16,7%, ενώ ο «Εκατομμυριούχος» του ANT1 συγκέντρωσε 14,6%. Οι υπόλοιπες εκπομπές και ταινίες κινήθηκαν σε μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια ποσοστά, με το «The Floor» να σημειώνει 6,1% στο δυναμικό κοινό και 7,6% στο σύνολο.
PRIME TIME – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Alpha
|Το σόι σου
|18,5%
|2
|Mega
|Άγιος Παΐσιος (Ε)
|16,3%
|3
|Star
|Ελληνική ταινία – Υπάρχει και φιλότιμο
|12%
|4
|Mega
|Οι Αθώοι
|11,6%
|5
|Alpha
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|10,9%
|6
|ANT1
|Ελληνική ταινία – Η ωραία του κουρέα
|10,8%
|7
|ANT1
|Εκατομμυριούχος
|10,3%
|8
|ΣΚΑΪ
|The Floor
|6,1%
|9
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,2%
|10
|OPEN
|Ελληνική ταινία – Η μάνα έχει πάντα δίκιο
|2%
PRIME TIME – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Mega
|Άγιος Παΐσιος (Ε)
|17,6%
|2
|Mega
|Οι Αθώοι
|17,3%
|3
|Alpha
|Το σόι σου
|16,7%
|4
|ANT1
|Εκατομμυριούχος
|14,6%
|5
|Alpha
|Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)
|11,2%
|6
|Star
|Ελληνική ταινία – Υπάρχει και φιλότιμο
|11,9%
|7
|ANT1
|Ελληνική ταινία – Η ωραία του κουρέα
|9,3%
|8
|ΣΚΑΪ
|The Floor
|7,6%
|9
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,1%
|10
|OPEN
|Ελληνική ταινία – Η μάνα έχει πάντα δίκιο
|3,2%