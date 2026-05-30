Τηλεθέαση (29/5): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Στην prime time ζώνη, το «Το σόι σου» στον Alpha κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό με 18,5%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Παΐσιος» στο Mega με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» στο Star με 12,0%, με τους «Αθώους» του Mega να σημειώνουν 11,6%.

Στο σύνολο κοινού, την κορυφή κατέκτησε ο «Άγιος Παΐσιος» με 17,6%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησαν οι «Αθώοι» με 17,3%. Το «Το σόι σου» κατέγραψε 16,7%, ενώ ο «Εκατομμυριούχος» του ANT1 συγκέντρωσε 14,6%. Οι υπόλοιπες εκπομπές και ταινίες κινήθηκαν σε μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια ποσοστά, με το «The Floor» να σημειώνει 6,1% στο δυναμικό κοινό και 7,6% στο σύνολο.

PRIME TIME – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Alpha Το σόι σου 18,5%
2 Mega Άγιος Παΐσιος (Ε) 16,3%
3 Star Ελληνική ταινία – Υπάρχει και φιλότιμο 12%
4 Mega Οι Αθώοι 11,6%
5 Alpha Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 10,9%
6 ANT1 Ελληνική ταινία – Η ωραία του κουρέα 10,8%
7 ANT1 Εκατομμυριούχος 10,3%
8 ΣΚΑΪ The Floor 6,1%
9 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,2%
10 OPEN Ελληνική ταινία – Η μάνα έχει πάντα δίκιο 2%

PRIME TIME – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Mega Άγιος Παΐσιος (Ε) 17,6%
2 Mega Οι Αθώοι 17,3%
3 Alpha Το σόι σου 16,7%
4 ANT1 Εκατομμυριούχος 14,6%
5 Alpha Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 11,2%
6 Star Ελληνική ταινία – Υπάρχει και φιλότιμο 11,9%
7 ANT1 Ελληνική ταινία – Η ωραία του κουρέα 9,3%
8 ΣΚΑΪ The Floor 7,6%
9 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,1%
10 OPEN Ελληνική ταινία – Η μάνα έχει πάντα δίκιο 3,2%
