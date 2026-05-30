Λάος: Διασώθηκαν 4 άνδρες από το πλημμυρισμένο σπήλαιο – Συνεχίζονται οι έρευνες για 2 αγνοούμενους

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για ακόμα τέσσερις από τους χωρικούς που παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στο Λάος για 10 ημέρες.

Οι διασώστες ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι απομάκρυναν με ασφάλεια τους τέσσερις άνδρες, μία ημέρα μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό του πρώτου επιζώντα, μεταδίδει το Associated Press.

Ομάδες διάσωσης από το Λάος και την Ταϊλάνδη προχώρησαν σε σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιτυχημένη επιχείρηση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι χωρικοί είχαν εισέλθει στο σπήλαιο την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να αναζητήσουν πολύτιμα ορυκτά, προτού παγιδευτούν από ξαφνικές πλημμύρες που απέκλεισαν την έξοδό τους.

Ένας ακόμη συγχωριανός τους είχε καταφέρει να διαφύγει εγκαίρως, ειδοποιώντας τις αρχές για τους επτά ανθρώπους που είχαν μείνει πίσω.

Μετά και τη νέα αυτή επιτυχή επιχείρηση, δύο άτομα εξακολουθούν να μην έχουν εντοπιστεί, με τις έρευνες για τον εντοπισμό τους να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.