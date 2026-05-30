Ιταλία: Οι αρχές ακύρωσαν τις συναυλίες των Κάνιε Γουέστ και Τράβις Σκοτ για λόγους ασφαλείας

Οι αρχές της Ιταλίας ακύρωσαν δύο προγραμματισμένες συναυλίες των Αμερικανών ράπερ Κάνιε Γουέστ (Ye) και Τράβις Σκοτ, οι οποίες επρόκειτο να λάβουν χώρα τον Ιούλιο στο Ρέτζιο Εμίλια, επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η απόφαση βασίστηκε σε ανησυχίες για πιθανές διαδηλώσεις, ειδικά λόγω του ιστορικού αντισημιτικών δηλώσεων του Ye, καθώς και σε ζητήματα ασφάλειας για τον Τράβις Σκοτ μετά την τραγωδία του Astroworld.

Φωτογραφία: Reuters
  • Οι αρχές της Ιταλίας απαγόρευσαν δύο προγραμματισμένες συναυλίες των ράπερ Κάνιε Γουέστ και Τράβις Σκοτ τον Ιούλιο στη Ρέτζιο Εμίλια, επικαλούμενες ανησυχίες για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια.
  • Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αιτήματα ενώσεων και της εβραϊκής κοινότητας, λόγω των αντισημιτικών σχολίων του Γουέστ και των ανησυχιών για την ασφάλεια στις συναυλίες του Σκοτ.
  • Επίσης, οι αρχές επικαλέστηκαν την ακύρωση άλλων συναυλιών του Ye στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τον «υπαρκτό κίνδυνο» διαμαρτυριών, καθώς και την τεράστια εισροή θεατών.

Οι αρχές της Ιταλίας απαγόρευσαν δύο προγραμματισμένες συναυλίες των Αμερικανών ράπερ Κάνιε Γουέστ και Τράβις Σκοτ, οι οποίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο στη βόρεια πόλη Ρέτζιο Εμίλια , όπως ανακοινώθηκε σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου.

Ο νομάρχης Σαλβατόρε Αντζέρι διέταξε την ακύρωση των εκδηλώσεων λόγω ανησυχιών για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να ξεσπάσουν διαδηλώσεις.


Ο Τράβις Σκοτ ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Pulse of Gaia Festival στις 17 Ιουλίου στην «RCF Arena», χωρητικότητας 103.000 θέσεων, ενώ ο Κάνιε Γουέστ (πλέον γνωστός ως Ye) επρόκειτο να ανέβει στην ίδια σκηνή την επόμενη ακριβώς ημέρα.

Σύμφωνα με τον Αντζέρι, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αιτήματα της ένωσης καταναλωτών CODACONS και της εβραϊκής κοινότητας στη Μόντενα και το Ρέτζιο Εμίλια, οι οποίες είχαν εκφράσει ιδιαίτερες ανησυχίες ειδικά για τον Ye.

Οι αρχές επικαλέστηκαν επίσης το γεγονός ότι οι δύο συναυλίες ήταν πολύ κοντά χρονικά μεταξύ τους, κάτι που θα προκαλούσε τεράστια εισροή θεατών μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα, επεσήμαναν την ακύρωση άλλων συναυλιών του Ye στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τον «υπαρκτό κίνδυνο» διαμαρτυριών.

 

Το ιστορικό των δύο καλλιτεχνών και το ευρωπαϊκό «μπλόκο»

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κύμα ακυρώσεων σε όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, ως συνέπεια των αντισημιτικών σχολίων στα οποία έχει προβεί κατά το παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων που εξυμνούσαν τον Αδόλφο Χίτλερ, αλλά και της κυκλοφορίας υλικού με ναζιστικά σύμβολα.


Τον Απρίλιο, η Βρετανία αρνήθηκε την είσοδο στον Ye με την αιτιολογία ότι η παρουσία του δεν θα ήταν επωφελής για το δημόσιο συμφέρον.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο ράπερ ανέβαλε μια εμφάνιση στη Μασσαλία, έπειτα από πληροφορίες ότι η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε να την μπλοκάρει, ενώ ακυρώθηκαν επίσης συναυλίες του σε Πολωνία και Ελβετία.

Από την άλλη πλευρά, ο Τράβις Σκοτ βρίσκεται υπό αυστηρό έλεγχο σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στις συναυλίες του, μετά την τραγωδία του 2021 στο φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον, όπου 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν αφού τους ποδοπάτησε το πλήθος.

Οι επόμενες εμφανίσεις και η σιωπή των διοργανωτών

Ο Ye, ο οποίος έχει ζητήσει συγγνώμη για τις παλαιότερες δηλώσεις του, αποδίδοντάς τες σε μη θεραπευμένη διπολική διατροφή, συνεχίζει να εμφανίζεται σε χώρες που τον καλωσορίζουν.

Μάλιστα, είναι προγραμματισμένο να δώσει συναυλία στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται να εμφανιστεί στην Ολλανδία, καθώς ο υπουργός Μετανάστευσης της χώρας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για να του απαγορευτεί η είσοδος.


Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο για την ακύρωση από την πλευρά του Κάνιε Γουέστ, του Τράβις Σκοτ ή των διοργανωτών της εκδήλωσης στην Ιταλία.

Πηγή: Reuters

