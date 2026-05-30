Έβαλε σακούλα στο κεφάλι για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην συζύγου του, αλλά… «προδόθηκε» από γκάφα – Δείτε το βίντεο

Μια αδέξια προσπάθεια… εκδίκησης σημειώθηκε στην Ιταλία, με πρωταγωνιστή έναν 78χρονο άνδρα.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τη La Repubblica, θέλοντας να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του, φόρεσε μια χάρτινη σακούλα στο κεφάλι του για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, πήρε ένα αιχμηρό αντικείμενο και προκάλεσε φθορές, σκάζοντας τα λάστιχα τριών αυτοκινήτων.

Για την πράξη του αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο 78χρονος, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής Σάντενα και ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές, έδρασε στην περιοχή Σαν Ραφαέλε Τσιμένα.

Ωστόσο, το σχέδιό του απέτυχε παταγωδώς, καθώς «προδόθηκε» από τις κάμερες ασφαλείας.

Το σύστημα παρακολούθησης κατέγραψε καρέ-καρέ τις κινήσεις του, αλλά και το πρόσωπό του, τη στιγμή ακριβώς που η χάρτινη σακούλα γλίστρησε από το κεφάλι του, αφήνοντάς τον πλήρως εκτεθειμένο.



Οι αστυνομικοί του τμήματος του Καστιλιόνε Τορινέζε κατάφεραν να απομονώσουν αρκετά στιγμιότυπα για να τον ταυτοποιήσουν, ενώ στη συνέχεια εντόπισαν και κατέσχεσαν το αντικείμενο που χρησιμοποίησε για την επίθεση.