Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου στον Εύοσμο

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, σε βαθμό πλημμελήματος. Αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.