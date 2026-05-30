Στέρλινγκ: Συνελήφθη ο πρώην αστέρας της Εθνικής Αγγλίας – Κάρφωσε τη Lamborghini του σε μπάρες υπό την επήρεια ναρκωτικών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο πρώην αστέρας της Εθνικής Αγγλίας, Ραχίμ Στέρλινγκ, συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με τη Lamborghini του, προσκρούοντας στις προστατευτικές μπάρες αυτοκινητοδρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί της Πέμπτης, στον αυτοκινητόδρομο M3 στο Χάμσαϊρ.

Οι αστυνομικές αρχές ακινητοποίησαν τον 31χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην ολλανδική Φέγενορντ, και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Former England international Raheem Sterling has been arrested on suspicion of driving under the influence of drugs after allegedly being involved in a road collision. Sterling, 31, was arrested on suspicion of driving a vehicle whilst unfit through drugs, driving dangerously,… pic.twitter.com/xiMdXKs7xx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 30, 2026



Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο πρώην εξτρέμ των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Άρσεναλ «περνάει δύσκολες στιγμές» το τελευταίο διάστημα.

Ο Στέρλινγκ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι την ολοκλήρωση των αστυνομικών ερευνών.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής βαρύνεται με τις υποψίες της οδήγησης οχήματος σε κατάσταση ανικανότητας λόγω χρήσης ναρκωτικών, της επικίνδυνης οδήγησης, της κατοχής ναρκωτικών ουσιών Κατηγορίας Γ (Class C) –στην οποία περιλαμβάνονται ηρεμιστικά όπως το valium, στεροειδή, το αέριο του γέλιου και το GHB– καθώς και της άρνησης παροχής δείγματος για έλεγχο.

Η ανακοίνωση των αρχών

Η Αστυνομία του Χάμσαϊρ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν, αναφέροντας: «Λίγο πριν από τις 9 π.μ. την Πέμπτη, λάβαμε αναφορές ότι μια Lamborghini ενεπλάκη σε σύγκρουση με μπάρες στον M3 southbound, κοντά στον κόμβο Minley. Δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί».

Raheem Sterling arrested on suspicion of drug driving after ex-England star, 31, crashed Lamborghini into motorway barriers as police issue statement https://t.co/pL8wur2LqQ — Daily Mail (@DailyMail) May 29, 2026



«Ο οδηγός, ένας 31χρονος άνδρας από το Μπέρκσαϊρ, συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση οχήματος σε κατάσταση ανικανότητας λόγω ναρκωτικών, για επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή ναρκωτικών Κατηγορίας Γ και για παράλειψη παροχής δείγματος. Του χορηγήθηκε εγγύηση ενόσω οι έρευνές μας συνεχίζονται».

Η ψυχολογική πίεση και η πορεία του στα γήπεδα

Ο Στέρλινγκ, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος με την 30χρονη Πέιτζ Μίλιαν με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, βλέπει την καριέρα του να βρίσκεται σε κάμψη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που φαίνεται να τον έχει επηρεάσει βαθιά.

Άνθρωπος από το στενό του περιβάλλον περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής.

«Ήταν ένας παραγωγικός Βρετανός διεθνής που οδήγησε την ομάδα της Αγγλίας σε σημαντικά ύψη την τελευταία δεκαετία και τον έκαναν να νιώθει άχρηστος και ξεχασμένος τα τελευταία χρόνια. Η ψυχολογική πίεση που του έχει ασκήσει αυτό είναι ανυπολόγιστη», δήλωσε.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της ΚΠΡ και μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ το 2010, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Έγινε από τους αγαπημένους παίκτες των οπαδών στο Άνφιλντ, προτού μια διαφωνία για το συμβόλαιό του τον οδηγήσει στη Μάντσεστερ Σίτι το 2015.

Εκεί γνώρισε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα Premier League, πέντε League Cup (Carabao Cup) και ένα FA Cup.

Ακολούθησαν λιγότερο επιτυχημένα περάσματα από την Τσέλσι –από την οποία έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο– και την Άρσεναλ, προτού μετακομίσει ως ελεύθερος στην ολλανδική Φέγενορντ τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, έχει καταγράψει 82 συμμετοχές με το εθνόσημο της Αγγλίας, έχοντας σημειώσει 20 γκολ.

Πηγή: The Sun UK