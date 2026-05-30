Ligue 1: Η Νίς παρέμεινε στην μεγάλη κατηγορία – Επικράτησε 4-1 της Σεντ Ετιέν στο μπαράζ ανόδου/παραμονής

Η Νις νίκησε τη Σεντ Ετιέν με 4-1 στη ρεβάνς των μπαράζ παραμονής/ανόδου στη Ligue 1 και εξασφάλισε την παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα της Νίκαιας μπήκε πιο αποφασιστικά στον αγώνα, μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού, που είχε διεξαχθεί την Τρίτη (26/5). Η Νις πήρε το προβάδισμα στο 62ο λεπτό με τον Κλος, όμως η Σεντ Ετιέν ισοφάρισε στο 79ο λεπτό με πέναλτι του Νταβιτασβίλι.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση και καθάρισαν το παιχνίδι. Ο 19χρονος Καΐλ Μπουντάς πέτυχε το 2-1 στο 81ο λεπτό με δυνατή εκτέλεση από κοντά, ενώ ο Ελιέ Βαχί έκανε το 3-1 στο 87ο λεπτό με εξαιρετικό τελείωμα.

Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και ολοκλήρωσε τη νίκη της Νις. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Νίκαιας κράτησε τη θέση της στη Ligue 1, ενώ η Σεντ Ετιέν δεν κατάφερε να πετύχει την άνοδο.