Τραμπ: Συνεργασία με το Κογκρέσο για τον έλεγχο του Κέντρου Κένεντι μετά την απόφαση δικαστηρίου

Τη συνεργασία του με το Κογκρέσο για τη μεταβίβαση του ελέγχου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο εμβληματικός χώρος δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς σχετική απόφαση του Κογκρέσου. Για τον λόγο αυτό, διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ από το Κέντρο Κένεντι.

Αφαίρεση πινακίδων με το όνομα του προέδρου

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει, εντός 14 ημερών, όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ. Παράλληλα, ζήτησε να διαγραφεί το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα που συνδέονται με το Κέντρο Κένεντι.

Μετά την απόφαση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι θέλει να εμπιστευθεί στο Κογκρέσο «την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση» του Κέντρου Κένεντι.

Η μεταστροφή αυτή ήρθε μετά την εντολή του ομοσπονδιακού δικαστή για την αφαίρεση του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Η ίδια δικαστική απόφαση προβλέπει και την αναστολή του διετούς κλεισίματος του χώρου, το οποίο είχε διατάξει ο Αμερικανός πρόεδρος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.