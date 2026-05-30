Νίκος Κοκλώνης: Οι δημόσιες ευχές του παρουσιαστή στην Σίσσυ Χρηστίδου – «Σου εύχομαι υγεία, αγάπη, χαρές και αμέτρητες όμορφες στιγμές»

Ο Νίκος Κοκλώνης και η Σίσσυ Χρηστίδου είναι πολύ καλοί φίλοι. Γι’ αυτό κι ο παρουσιαστής και CEO της Barkingwell Media δεν θα μπορούσε να της στείλει τις πιο θερμές ευχές του για την ονομαστική της γιορτή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία και τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη, την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη την οποία αισθάνεται για την παρουσιάστρια.

«Χρόνια πολλά, Σίσσυ μου! Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, αγάπη, χαρές και αμέτρητες όμορφες στιγμές. Να παραμείνεις πάντα ο υπέροχος άνθρωπος που είσαι, με το χαμόγελο, τη δύναμη και την καλοσύνη που σε χαρακτηρίζουν.

Σε ευχαριστώ που είσαι στήριγμα στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές, ένας άνθρωπος που μπορώ πάντα να εμπιστεύομαι και να έχω δίπλα μου. Η παρουσία σου στη ζωή μου είναι πολύτιμη και νιώθω πραγματικά τυχερός που σε γνωρίζω».

Δεκάδες αντιδράσεις

Με τα λόγια αυτά, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην Σίσσυ Χρηστίδου, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ιδιαίτερο δεσμό και τη στενή σχέση που τους συνδέει όλα αυτά τα χρόνια που διαπρέπουν και οι δύο στη σόου μπιζ.

Η ανάρτηση, μάλιστα, του Νίκου Κοκλωνη δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες αντιδράσεις κι ευχές από φίλους και followers, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν με τη σειρά τους τις δικές τους στην Σίσσυ για τη γιορτή της.