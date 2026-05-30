Πούτιν: Επαναφέρει την πρόταση για ρόλο Σρέντερ στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέφερε την πρότασή του να επιλεγεί ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ ως μεσολαβητής στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, επικαλούμενος ζήτημα εμπιστοσύνης. Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν εκφράσει αρνητική στάση απέναντι στην πρόταση, λόγω των δεσμών του Σρέντερ με ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς.

Φωτογραφία: Mikhail Tereshchenko/Sputnik/Pool via Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέφερε την πρότασή του να επιλέξει η ΕΕ τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ σε θέση μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες, με στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.
  • Ο Πούτιν τόνισε ότι τον εμπιστεύεται, απορρίπτοντας τις επικρίσεις και υπογραμμίζοντας ότι «Πού είναι το κακό;». Ωστόσο, οι ηγέτες της ΕΕ εμφανίστηκαν αρνητικοί, λόγω των ρόλων του Σρέντερ σε ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς.
  • Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες χρειάζονται έναν συνομιλητή που δεν έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι της Ρωσίας και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι αρνούνται τον διάλογο με τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέφερε την πρότασή του να επιλέξει η ΕΕ τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ σε θέση μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες, με στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Όταν ανέφερα το όνομα του κ. Σρέντερ, είχα κατά νου κάποιον που μπορείς να τον εμπιστευθείς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πούτιν από την πρωτεύουσα του Καζακστάν. Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τις επικρίσεις όσων επισημαίνουν ότι διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Σρέντερ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πού είναι το κακό;», και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, θα συνέχιζε να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της χώρας του.

Ο πρώην καγκελάριος έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για τους ρόλους που έχει αναλάβει σε ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας, μετά την αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ηγέτες της ΕΕ εμφανίστηκαν από την αρχή αρνητικοί απέναντι στην πρόταση του Πούτιν να αναλάβει ο Σρέντερ ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να υπαγορεύσει στις Βρυξέλλες ποιος πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του διαπραγματευτή σε ενδεχόμενες συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες χρειάζονται έναν συνομιλητή που δεν έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι της Ρωσίας κατά το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, ο Πούτιν έθεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες προ των ευθυνών τους, κατηγορώντας τους ότι αρνούνται τον διάλογο με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

