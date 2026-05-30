Πούτιν: Επαναφέρει την πρόταση για ρόλο Σρέντερ στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέφερε την πρότασή του να επιλέξει η ΕΕ τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ σε θέση μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες, με στόχο την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Όταν ανέφερα το όνομα του κ. Σρέντερ, είχα κατά νου κάποιον που μπορείς να τον εμπιστευθείς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πούτιν από την πρωτεύουσα του Καζακστάν. Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε τις επικρίσεις όσων επισημαίνουν ότι διατηρεί φιλικούς δεσμούς με τον Σρέντερ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πού είναι το κακό;», και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, θα συνέχιζε να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της χώρας του.

Ο πρώην καγκελάριος έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για τους ρόλους που έχει αναλάβει σε ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας, μετά την αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ηγέτες της ΕΕ εμφανίστηκαν από την αρχή αρνητικοί απέναντι στην πρόταση του Πούτιν να αναλάβει ο Σρέντερ ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να υπαγορεύσει στις Βρυξέλλες ποιος πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του διαπραγματευτή σε ενδεχόμενες συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες χρειάζονται έναν συνομιλητή που δεν έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι της Ρωσίας κατά το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, ο Πούτιν έθεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες προ των ευθυνών τους, κατηγορώντας τους ότι αρνούνται τον διάλογο με τη Μόσχα.

