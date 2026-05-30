ΗΠΑ και Κούβα συζήτησαν για την ασφάλεια κοντά στη βάση του Γκουαντάναμο

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας συζήτησαν κοντά στην αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο για ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM).

Ο Αμερικανός στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν συναντήθηκε με τον Κουβανό στρατηγό Ρομπέρτο Λέγρα Σοτολόνγκο για «μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας», όπως ανέφερε η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύτηκε από σχετική φωτογραφία.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan met with Army Corps General, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, First Deputy Minister of the Chief of the General Staff, and other senior leaders from the Cuban military today at the perimeter of Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, for a… pic.twitter.com/V4Fau3HxSo — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ, η Κούβα φέρεται να εξέτασε σενάρια για χρήση στρατιωτικών drones εναντίον της βάσης του Γκουαντάναμο, ακόμη και εναντίον αμερικανικών εδαφών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Κούβα, η οποία απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, αντιπροσωπεύει «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη ότι θα πάρει τον έλεγχο της νησιωτικής χώρας.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο, μετά την επιβολή de facto πετρελαϊκού αποκλεισμού της Κούβας από τις ΗΠΑ, την υιοθέτηση κυρώσεων κατά εταιρειών και αξιωματούχων της νησιωτικής χώρας και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον και η Αβάνα δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Στα μέσα Μαΐου, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Αβάνα για συνομιλίες με κορυφαίους Κουβανούς αξιωματούχους. Η προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου είχε γίνει στην Αβάνα στις 10 Απριλίου, όταν αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Κούβας για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια.