ΗΠΑ και Κούβα συζήτησαν για την ασφάλεια κοντά στη βάση του Γκουαντάναμο

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας συναντήθηκαν κοντά στην αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο για να συζητήσουν θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε η SOUTHCOM. Η συνάντηση αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω σημαντικής επιδείνωσης των σχέσεων των δύο χωρών από τον Ιανουάριο, λόγω κυρώσεων και δηλώσεων περί απειλών, αλλά και παράλληλων διπλωματικών επαφών υψηλού επιπέδου.

Η ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο
  • Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας συζήτησαν για ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας κοντά στην αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο. Ο Αμερικανός στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν συναντήθηκε με τον Κουβανό στρατηγό Ρομπέρτο Λέγρα Σοτολόνγκο για «μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας».
  • Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο, με την Κούβα να φέρεται να εξέτασε σενάρια για χρήση στρατιωτικών drones εναντίον της βάσης του Γκουαντάναμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως η Κούβα αντιπροσωπεύει «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
  • Παρά την επιδείνωση των σχέσεων, Ουάσινγκτον και Αβάνα δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους. Μάλιστα, στα μέσα Μαΐου, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στην Αβάνα για συνομιλίες με κορυφαίους Κουβανούς αξιωματούχους.

Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κούβας συζήτησαν κοντά στην αμερικανική βάση του Γκουαντάναμο για ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM).

Ο Αμερικανός στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν συναντήθηκε με τον Κουβανό στρατηγό Ρομπέρτο Λέγρα Σοτολόνγκο για «μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα επιχειρησιακής ασφάλειας», όπως ανέφερε η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύτηκε από σχετική φωτογραφία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ, η Κούβα φέρεται να εξέτασε σενάρια για χρήση στρατιωτικών drones εναντίον της βάσης του Γκουαντάναμο, ακόμη και εναντίον αμερικανικών εδαφών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Κούβα, η οποία απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα, αντιπροσωπεύει «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη ότι θα πάρει τον έλεγχο της νησιωτικής χώρας.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τον Ιανουάριο, μετά την επιβολή de facto πετρελαϊκού αποκλεισμού της Κούβας από τις ΗΠΑ, την υιοθέτηση κυρώσεων κατά εταιρειών και αξιωματούχων της νησιωτικής χώρας και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ραούλ Κάστρο για υπόθεση που χρονολογείται από το 1996. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον και η Αβάνα δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις διπλωματικές επαφές τους.

Στα μέσα Μαΐου, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Αβάνα για συνομιλίες με κορυφαίους Κουβανούς αξιωματούχους. Η προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου είχε γίνει στην Αβάνα στις 10 Απριλίου, όταν αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Κούβας για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια.

